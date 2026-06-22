/भोजपुर एनकाउंटर में मचे विवाद के बीच सहारनपुर में मारा गया समस्तीपुर का ललन सिंह, यूपी-बिहार में मचा रखा आतंक

Saharanpur Encounter: सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश ललन सिंह उर्फ लल्लन ढेर. ललन सिंह बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था और कई संगीन मामलों में वांछित था. वाराणसी में सब-इंस्पेक्टर को गोली मारकर सर्विस पिस्टल लूटने के मामले में भी आरोपी था. चंदौली में फायरिंग और लूट की वारदात में भी उसका नाम सामने आया था. पुलिस के अनुसार, ललन सिंह और उसके गिरोह पर कई जघन्य अपराध दर्ज थे. सात हत्याओं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने जैसे मामलों में शामिल था. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने उस पर ₹1 लाख और चंदौली पुलिस ने ₹25 हजार का इनाम घोषित किया था. 21/22 जून की रात सरसावा-नकुड़ रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में घायल ललन सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं.