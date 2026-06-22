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भोजपुर एनकाउंटर में मचे विवाद के बीच सहारनपुर में मारा गया समस्तीपुर का ललन सिंह, यूपी-बिहार में मचा रखा आतंक

Saharanpur Encounter: बिहार के समस्तीपुर जिले के कुख्यात अपराधी ललन सिंह को यूपी पुलिस को सहारनपुर में मार गिराया. वह यूपी और बिहार में आतंक का पर्याय बन चुका था. वह सात हत्याओं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने जैसे मामलों में शामिल था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 22, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:17 AM IST
भोजपुर एनकाउंटर में मचे विवाद के बीच सहारनपुर में मारा गया समस्तीपुर का ललन सिंह, यूपी-बिहार में मचा रखा आतंक
Image Credit: सहारनपुर एनकाउंटर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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