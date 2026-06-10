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Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर पुलिस स्टेशन इलाके में भुसवर पंचायत के वार्ड 5 में जमीन की पैमाइश और सीमांकन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले उगानदेव प्रसाद सिंह ने इस मामले को लेकर विभूतिपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि 6 जून, 2026 को शाम करीब 4 बजे, सर्कल ऑफिसर के आदेश पर हुई पैमाइश के बाद जमीन की सीमा तय करने के लिए पिलर लगाए जा रहे थे.
अपशब्द कहा और मारपीट कर दी शुरू
इस बीच, विरोधी पार्टी के सदस्यों ने गुस्से में आकर उन्हें अपशब्द कहे और मारपीट की. आरोप है कि शिवली सिंह (उर्फ पंकज सिंह), राम विनय सिंह, मनीष सिंह, बलराम सिंह, अर्जुन सिंह और राम बलिहारी सिंह ने यह हमला किया, जिससे उगानदेव प्रसाद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल को बचाने पहुंचे उनके बड़े भाई वाल्मीकि प्रसाद सिंह और भतीजा शंकर सिंह के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है.
दो गुटों के बीच हाथापाई, वीडियो वायरल
घटना के समय पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने घायलों को इलाज के लिए विभूतिपुर CHC पहुंचाने में मदद की. इस बीच, घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो गुटों के बीच हाथापाई होती दिख रही है. हालांकि, जी मीडिया ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है.