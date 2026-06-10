Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर पुलिस स्टेशन इलाके में भुसवर पंचायत के वार्ड 5 में जमीन की पैमाइश और सीमांकन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले उगानदेव प्रसाद सिंह ने इस मामले को लेकर विभूतिपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि 6 जून, 2026 को शाम करीब 4 बजे, सर्कल ऑफिसर के आदेश पर हुई पैमाइश के बाद जमीन की सीमा तय करने के लिए पिलर लगाए जा रहे थे.