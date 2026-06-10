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समस्तीपुर में बवाल: पुलिस के सामने ही भिड़ गए दो गुट, जमीन पैमाइश के दौरान हिंसक झड़प का वीडियो वायरल

Samastipur News: समस्तीपुर में पुलिस के सामने ही दो गुट भीड़ गए. जमीन पैमाइश के दौरान हुए हिंसक झड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 10, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:33 AM IST
समस्तीपुर में बवाल: पुलिस के सामने ही भिड़ गए दो गुट, जमीन पैमाइश के दौरान हिंसक झड़प का वीडियो वायरल
Image Credit: समस्तीपुर में बवाल: पुलिस के सामने ही भिड़ गए दो गुट

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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