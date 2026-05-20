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समस्तीपुर एनकाउंटर पर बवाल, पुलिस कह रही मुठभेड़, परिवार ने लगाया फर्जी शूटिंग का आरोप

समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में हुए कथित पुलिस एनकाउंटर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. पुलिस का दावा है कि आरोपी प्रिंस कुमार मुठभेड़ में घायल हुआ, जबकि परिवार का आरोप है कि उसे पहले घर से हिरासत में लिया गया और बाद में फर्जी एनकाउंटर दिखाया गया. पुलिस की चुप्पी और अस्पष्ट बयान इस मामले को और संदिग्ध बना रहे हैं.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 20, 2026, 08:11 PM IST

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समस्तीपुर एनकाउंटर पर बवाल
समस्तीपुर एनकाउंटर पर बवाल

समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में हुए कथित पुलिस एनकाउंटर को लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस इस कार्रवाई को अपनी बड़ी सफलता बता रही है, लेकिन घायल बताए जा रहे आरोपी प्रिंस कुमार के परिजन इसे पूरी तरह फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं. घटना के बाद पुलिस की चुप्पी और परिवार के आरोपों ने पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया है. स्थानीय स्तर पर भी लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और सच्चाई सामने आने की मांग कर रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, उजियारपुर थाना कांड में शामिल पांच अपराधियों में से तीन को गिरफ्तार किया गया था. इन्हें हथियार बरामद करने के लिए भगवानपुर देसुआ चौर ले जाया गया. पुलिस का कहना है कि इसी दौरान अपराधियों ने छिपाए गए हथियार निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि अपराधियों की ओर से चार राउंड फायरिंग की गई, जिसमें दो गोलियां मिसफायर हो गईं. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें प्रिंस कुमार गोली लगने से घायल हो गया. उसे तुरंत इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इस पूरे मामले में समस्तीपुर के पुलिस कप्तान अरविंद प्रताप सिंह कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. उनकी चुप्पी ने मामले को और पेचीदा बना दिया है. हालांकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रिंस कुमार लूट और छिनतई की कई घटनाओं में शामिल रहा है और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी. इसके बावजूद, पुलिस की ओर से स्पष्ट और विस्तृत बयान न आना लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है.

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घायल प्रिंस कुमार के परिवार ने पुलिस की कहानी को सिरे से खारिज कर दिया है. प्रिंस के पिता पिंकू लाल का कहना है कि 18 तारीख की रात करीब दो बजे पुलिस उनके घर पहुंची और प्रिंस को अपने साथ ले गई. अगले दिन जब वे थाने पहुंचे, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई. बाद में उन्हें पता चला कि प्रिंस को गोली लगी है. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और बाद में मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी.

परिवार का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रिंस कुमार पहले से पुलिस की हिरासत में था, तो उसके पास हथियार कहां से आया? पिता पिंकू लाल का कहना है कि पुलिस जब उसे घर से लेकर गई, तब उसके पास सिर्फ कुछ पैसे थे, कोई हथियार नहीं था. ऐसे में मुठभेड़ की कहानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है. अगर आरोपी पहले से हिरासत में था, तो फिर मुठभेड़ कैसे हुई? घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस और आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. फिलहाल पुलिस इसे बड़ी सफलता बता रही है, जबकि परिवार फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा रहा है. अब सबकी नजर इस मामले की निष्पक्ष जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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