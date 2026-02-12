Advertisement
क्रिकेट के बाद अब बोर्ड परीक्षा की बारी: 13 साल के वैभव सूर्यवंशी देंगे मैट्रिक एग्जाम, जानें कब से शुरू हो रही है परीक्षा

Vaibhav Suryavanshi News: वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से तहलका मचा रखा था. फाइनल मैच में वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन जड़कर भारत को खिताब जिताने में बड़ा योगदान दिया था. अब वैभव सूर्यवंशी के सामने बल्ला छोड़कर कॉपी-किताब उठाने का समय आ गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:58 PM IST

वैभव सूर्यवंशी देंगे मैट्रिक एग्जाम (AI Image)
वैभव सूर्यवंशी देंगे मैट्रिक एग्जाम (AI Image)

Vaibhav Suryavanshi 10th Class Exam: बिहार के समस्तीपुर जिले के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी मैदान में बड़े-बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी के सामने 'मैट्रिक' पास करने की चुनौती' है. क्रिकेट की दुनिया के उभरते हुए सितारे वैभव को 17 फरवरी से शुरू होने वाली सीबीएसई (CBSE) बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षा में शामिल होना है. इसके लिए उनका एडमिट कार्ड भी आ गया है. वैभव के स्कूल ने एडमिट कार्ड जारी होने की पुष्टि कर दी है, जिससे उनके फैंस के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है.

किस स्कूल में पढ़ते हैं वैभव और कहां होगा एग्जाम?

जानकारी के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित डॉ. मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल के छात्र हैं. स्कूल प्रशासन के अनुसार, वैभव का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. उनका परीक्षा केंद्र समस्तीपुर शहर के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक, स्कूल ने परीक्षा की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं.

क्रिकेट शेड्यूल और परीक्षा का तालमेल

वैभव का पिछला कुछ समय बेहद व्यस्त रहा है. आईपीएल ऑक्शन से लेकर टीम इंडिया (U-19) के दौरों तक, वैभव लगातार सुर्खियों में रहे हैं. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 30 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना दिया था. इस स्टेज पर वह सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज चुके हैं.

चुनौती: क्या वैभव क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच सभी विषयों की परीक्षा दे पाएंगे?

सस्पेंस: परिवार के सदस्य फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उनके परीक्षा में बैठने की प्रबल संभावना है.

वैभव सूर्यवंशी के बारे में और जानकारी? 

वैभव सूर्यवंशी ने महज 12-13 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेलकर सबको चौंका दिया था. वैभव आईपीएल में भी सेलेक्ट होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. वे एक बार फिर से आईपीएल खेलते नजर आ सकते हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था.

वैभव सूर्यवंशी से जुड़े कुछ जरूरी सवाल-जवाब

प्रश्न: वैभव सूर्यवंशी का मैट्रिक एग्जाम कब से है?

उत्तर: सीबीएसई बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है.

प्रश्न: वैभव सूर्यवंशी किस स्कूल के छात्र हैं?

उत्तर: वे समस्तीपुर के मॉडेस्टी स्कूल (ताजपुर) के छात्र हैं.

