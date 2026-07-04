15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू: समस्तीपुर में जश्न, सभी को उम्मीद- 'अगले मैच में दिखेगा असली जलवा'

भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में 10 गेंदों पर 14 रन बनाए. उनकी पारी में दो छक्के शामिल रहे. उन्होंने एक छक्का तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और दूसरा जोश टंग की गेंद पर लगाया. बाद में विल जैक्स ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया.