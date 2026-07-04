15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू: समस्तीपुर में जश्न, सभी को उम्मीद- 'अगले मैच में दिखेगा असली जलवा'

राज्य चुनें
भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में 10 गेंदों पर 14 रन बनाए. उनकी पारी में दो छक्के शामिल रहे. उन्होंने एक छक्का तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और दूसरा जोश टंग की गेंद पर लगाया. बाद में विल जैक्स ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया.
वहीं, वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर समस्तीपुर स्थित उनके घर में खुशी का माहौल है. उनके चाचा राजीव सूर्यवंशी और ग्रामीण अभिषेक ने भारतीय टीम प्रबंधन को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में देश का प्रतिनिधित्व करना पूरे जिले और बिहार के लिए गर्व की बात है.
राजीव सूर्यवंशी और अभिषेक ने कहा कि पहले मुकाबले में वैभव ने 14 रन बनाकर अपने आत्मविश्वास की झलक दिखाई है. उन्हें पूरा भरोसा है कि अगले मैच में वैभव शानदार प्रदर्शन करेगा और भारत के लिए बड़ी पारी खेलकर अपना नाम और रोशन करेगा.
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च, 2011 को समस्तीपुर जिला के ताजपुर गांव में हुआ था. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस वक्त भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े 'वंडर बॉय' बन चुके हैं. महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े रिकॉर्ड्स को नेस्तनाबूद कर दिया है.
वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे के साथ-साथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी-20 टीम में चुना गया है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) को पीछे छोड़कर भारतीय टीम में चुने जाने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर (15 साल) बन गए हैं.