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15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू: समस्तीपुर में जश्न, सभी को उम्मीद- 'अगले मैच में दिखेगा असली जलवा'

Vaibhav Suryavanshi Debut: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर समस्तीपुर स्थित उनके घर में खुशी का माहौल है. उनके चाचा राजीव सूर्यवंशी और ग्रामीण अभिषेक ने भारतीय टीम प्रबंधन को बधाई दी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:20 PM IST
15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू: समस्तीपुर में जश्न, सभी को उम्मीद- 'अगले मैच में दिखेगा असली जलवा'
Image Credit: (@instagram) 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यूSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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