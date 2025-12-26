पिता ने बेची जमीन तो बेटे वैभव सूर्यवंशी ने जीता देश का दिल, समस्तीपुर से निकला देश का बड़ा सितारा

समस्तीपुर जिले के छोटे से कस्बे ताजपुर से निकलकर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में सबको अपना लोहा मनवा दिया है. वैभव ने 22 गज की पिच पर हर रोज नया कीर्तिमान स्थापित कर सभी को अचंभित कर दिया है. वैभव की इस उपलब्धि के लिए उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव सूर्यवंशी को यह सम्मान दिया. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी पीएमआरबीपी असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है. राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी सात श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं.

पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है. अवॉर्ड देने के बाद अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा, वैभव सूर्यवंशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनेक प्रतिभा वाले क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई है. अनेक रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. मुझे विश्वास है कि आपके जैसे प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे. ये तो अभी शुरुआत है. आपको देखकर बाकी बच्चे सीखेंगे और फॉलो करेंगे. बताते चलें कि वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में शानदार 190 रनों की पारी खेली थी.

वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले हैं. 27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव की उम्र जब 7 साल की हुई, तब पिता संजीव सूर्यवंशी ने अपने घर के बगल की जमीन पर लगे जंगल को साफ कराकर उसे अपने गाइडेंस में क्रिकेट के गुर सिखाने शुरू कर दिए थे. संजीव सूर्यवंशी भी खुद क्रिकेटर रहे थे. बेटे का क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर संजीव ने वैभव की ट्रेनिंग शुरू करवाई. कोच लगवाए और खुद उसके लिए समर्पित हो गए. इस दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होनी शुरू हो गई तो पिता ने उसके लिए जमीन बेच दी.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. वह घर पर ही 2 साल तक क्रिकेट खेलते रहे. 9 साल की उम्र में पिता समस्तीपुर के क्रिकेट एकेडमी में लेकर गए. वहां 3 साल तक क्रिकेट खेलने के बाद संजीव सूर्यवंशी उसे पटना के संपतचक स्थित जेन एक्स क्रिकेट एकेडमी लेकर गए. 10 साल की उम्र में ही वैभव ने बड़े-बड़े मैच खेले और रन बनाने भी शुरू कर दिए.

वैभव समस्तीपुर के पटेल मैदान में प्रैक्टिस करते थे. उनके कोच ब्रजेश बताते हैं- ‘वैभव काफी मेहनत करता था. उसका एकेडमी में 5 से 6 घंटे स्पेशल टाइम रहता था. इस दौरान सीनियर भी उसके साथ प्रैक्टिस करते थे. कोच का कहना है कि गर्मी के महीने में भी वैभव सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक प्रैक्टिस करता था, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है. हमेशा वह अपने आपको प्रैक्टिस में रखता है.

कोच के मुताबिक, 'उनके पिता संजीव उन्हें मैच दिखाने के लिए हर दूसरे दिन 100 किमी दूर ले जाते थे. वैभव जब भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते थे, उनके पिता संजीव उनके अलावा सभी 10 साथी खिलाड़ियों के लिए भी टिफिन पैक करके लाते थे, क्योंकि उसके साथी गेंदबाज उसे बॉलिंग करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते थे.

जी मीडिया से बातचीत में वैभव के पापा ने कहा, आज का पुरस्कार किसी सपने से कम नहीं है. वैभव का परिश्रम हम सभी देशवासियों को गौरवान्वित कर रहा है. वैभव के चाचा राजीव सूर्यवंशी काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा, उसका सीनियर टीम में चयन पक्का है. मेरा भतीजा सीनियर टीम इंडिया में जरूर शामिल होगा. वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसे देखकर काफी गर्व होता है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति ने सूर्यवंशी को किया सम्मानित, मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार