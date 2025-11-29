वैभव सूर्यवंशी फिर हुए फ्लॉप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ऐसा रहा प्रदर्शन

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: बिहार के युवा और धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का फ्लॉप शो मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में भी जारी रहा. पिछली पारी में लगातार 2 छक्के लगाकर तेज शुरुआत की थी, लेकिन इस मैच में वह लय हासिल नहीं कर पाए.
Vaibhav Suryavanshi: बिहार की टीम को हार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के दूसरे मुकाबले में भी हार झेलनी पड़ी. बिहार की टीम अब ग्रुप बी के प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे है. वहीं, इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. वह लगातार दूसरी बार फ्लाप हो गए. वैभव सूर्यवंशी ने पिछली पारी में 4 गेंद पर 14 रन बनाए थे. अब मध्य प्रदेश के खिलाफ इस मैच में वैभव 9 गेंद पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे.
वैभव सूर्यवंशी ने किया निराश
बिहार के युवा और धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का फ्लॉप शो मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में भी जारी रहा. पिछली पारी में लगातार 2 छक्के लगाकर तेज शुरुआत की थी, लेकिन इस मैच में वह लय हासिल नहीं कर पाए. सूर्यवंशी इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 13 रन ही बना सके और आउट हो गए. वैशव को शिवम शुक्ला ने आउट कर पवेलियन वापस लौटाया.
प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे बिहार
ग्रुप बी में बिहार और मध्य प्रदेश का यह दूसरा मैच था. इस जीत के साथ मध्य प्रदेश ने प्वाइंट टेबल में टॉप पर अपनी जगह बना ली है. वहीं, लगातार दो हार के बाद बिहार की टीम ग्रुप बी में आखिरी स्थान पर आ गई है. अब बिहार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बने रहने के लिए अपने आने वाले मैचों में जबरदस्त वापसी करनी होगी.
बिहार की बल्लेबाजी हुई ध्वस्त, एमपी जीती मैच
बात करें इस मैच की तो 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई थी. पूरी टीम केवल 112 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और मध्य प्रदेश ने 62 रन से शानदार जीत दर्ज की. मध्य प्रदेश के लिए तेज गेंदबाज शिवांग कुमार सबसे सफल रहे. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 25 रन दिए और 3 अहम विकेट हासिल किए.
