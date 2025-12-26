देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, विपक्षी गेंदबाजों को बाउंडी पहुंचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

Vaibhav Suryavanshi: भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार 26 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया. यह सम्मान वैभव सूर्यवंशी के उभरते करियर में एक बड़ी उपलब्धि है और यह पांच से 18 साल के बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.

वह राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए हैं और सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बनकर सुर्खियों में आए हैं, उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपना पहला शतक बनाया और टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के शतकवीर के रूप में रिकॉर्ड बनाया.

कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना. खास बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने राष्ट्रपति से सम्मान लेने के लिए उस दिन होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी मैच में हिस्सा नहीं लिया.

विजय हजारे ट्रॉफी मैच से वैभव की गैरमौजूदगी

अवार्ड सेरेमनी में मौजूद होने की वजह से वैभव सूर्यवंशी बिहार का मणिपुर के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच नहीं खेल पाए. इस युवा क्रिकेटर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार के पहले मैच में सुर्खियां बटोरी थीं, जहां उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों में शानदार 190 रन बनाए थे. इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पारी ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक के तौर पर स्थापित कर दिया.

कड़ी मेहनत की पहचान है यह अवॉर्ड

यह अवॉर्ड वैभव सूर्यवंशी की कड़ी मेहनत की पहचान है और एक शानदार क्रिकेट करियर की शुरुआत का जरिया है. अब उनका पूरा ध्यान इंटरनेशनल स्टेज पर है और यह शानदार बल्लेबाज U-19 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया अंडर-19 टीम में शामिल हो सकता है.

