14 साल 250 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास, बना डाला तूफानी वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहां जानें सबकुछ

Vaibhav Suryavanshi News: सूर्यवंशी SMAT में सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि सूर्यवंशी के अब तक के 16 इनिंग्स में तीनों T20 सेंचुरी अलग-अलग टीमों के लिए आए हैं. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 02, 2025, 02:33 PM IST

14 साल 250 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास
14 साल 250 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास

Vaibhav Suryavanshi: 2 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को वैभव सूर्यवंशी ने धमाका कर दिया. ईडन गार्डन्स में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार बनाम महाराष्ट्र मैच के दौरान अपना तीसरा T20 शतक लगाकर एक नई उपलब्धि हासिल की. 14 साल 250 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने
सिर्फ 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाकर बनाया.

बिहार के इस युवा खिलाड़ी ने राजवर्धन हंगरगेकर, जलज सक्सेना और अर्शिन कुलकर्णी जैसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 58 गेंदें लीं. कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस शतकीय पारी में 7 छक्के और 7 चौके लगाए.

सूर्यवंशी ने बैटिंग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
वैभव सूर्यवंशी तीन T20 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले टीनेजर बन गए हैं और वह सिर्फ 14 साल के हैं. सूर्यवंशी SMAT में सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि सूर्यवंशी के अब तक के 16 इनिंग्स में तीनों T20 सेंचुरी अलग-अलग टीमों के लिए आए हैं. आयुष म्हात्रे ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई है और फ्रांस के गुस्ताव मैकियन 20 साल का होने से पहले दो T20 सेंचुरी के साथ चार्ट में दूसरे नंबर पर हैं. 18 साल के म्हात्रे अभी भी सूर्यवंशी की बराबरी कर सकते हैं, जबकि मैकियन पहले से ही 22 साल के हैं.

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, जब उन्होंने IPL 2025 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए 38 गेंदों पर 101 रन बनाए थे. उनका दूसरा T20 शतक एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में UAE के खिलाफ आया था, जब सूर्यवंशी ने इंडिया A के लिए सिर्फ 42 गेंदों पर 144 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी फिर हुए फ्लॉप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ऐसा रहा प्रदर्शन

