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Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आज सिर्फ बिहार के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के सबसे चमकते स्टार क्रिकेटर हैं. जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज की गेंदों को बॉउंड्री के बाहर मार रहे हैं. ऐसा में वैभव का भविष्य भारतीय क्रिकेट में बेहद सुनहरा नजर रहा है. अब इसका ईनाम भी बिहार के समस्तीपुर रहने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में चयन किया गया है. इसको लेकर पूरा बिहार खुश है. चलिए जानते हैं कि बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के अबतक के करियर के बारे में सबकुछ.
वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च, 2011 को समस्तीपुर जिला के ताजपुर गांव में हुआ था. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस वक्त भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े 'वंडर बॉय' बन चुके हैं. महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े रिकॉर्ड्स को नेस्तनाबूद कर दिया है.
घरेलू क्रिकेट और अंडर-19 में धमाका
वैभव सूर्यवंशी ने जनवरी 2024 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. बिहार के लिए मुंबई के खिलाफ खेलते हुए वैभव भारत के सबसे युवा फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर बने.
उन्होंने अंडर-19 टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाया है. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास बना दिया है.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो
U-19 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में वैभव सूर्यवंशी ने अहम भूमिका रही थी. वैभव ने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रनों की विध्वंसक पारी खेली थी.
IPL 2025 और 2026
आईपीएल 2025 (IPL 2025) के मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा था. साल 2025 में 14 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया और गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगा दिया. हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने कोहराम मचा दिया. उन्होंने 16 मैचों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप हासिल किए.
भारतीय टीम में चयन
वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के साथ-साथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी-20 टीम में चुना गया है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) को पीछे छोड़कर भारतीय टीम में चुने जाने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर (15 साल) बन गए हैं.