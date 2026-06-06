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इंग्लैंड और आयरलैंड वालों! इस बार बिहारी बाबू से आपका पड़ने वाला है पाला, सोच लो और देख लो रिकॉर्ड

Cricketer Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के साथ-साथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी-20 टीम में चुना गया है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) को पीछे छोड़कर भारतीय टीम में चुने जाने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर (15 साल) बन गए हैं.

Written ByShailendra
Published: Jun 06, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:31 PM IST
इंग्लैंड और आयरलैंड वालों! इस बार बिहारी बाबू से आपका पड़ने वाला है पाला, सोच लो और देख लो रिकॉर्ड
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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