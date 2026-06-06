वैभव सूर्यवंशी की भारतीय T20 टीम में एंट्री से समस्तीपुर में जश्न का माहौल, टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकेंगे 'बिहारी बाबू'

पिता का सपना हुआ साकार

वैभव की इस सफलता पर उनके पिता बेहद भावुक और गौरवान्वित नजर आए. उन्होंने कहा कि आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है. वैभव ने दिन-रात जो कड़ी मेहनत और समर्पण दिखाया था, आज उसे उसी मेहनत का फल मिला है. पूरे परिवार और जिले के लिए यह एक बेहद गर्व का क्षण है. बता दें कि प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा सितारों के आने से आगामी दौरों और एशियन गेम्स के लिए भारतीय T20 टीम बेहद मजबूत और संतुलित नजर आ रही है. खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि ये दोनों नए चेहरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का परचम लहराएंगे.