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वैभव सूर्यवंशी की भारतीय T20 टीम में एंट्री से समस्तीपुर में जश्न का माहौल, टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकेंगे 'बिहारी बाबू'

Vaibhav Suryavanshi: समस्तीपुर के उभरते हुए खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को भारतीय T20 टीम में चुना गया है. पटेल मैदान से टीम इंडिया तक का उनका सफर प्रेरणादायक बन गया है. उनके घर में जश्न का माहौल है और परिवार व शहर के लोग इस खुशी के मौके पर मिठाइयां बांट रहे हैं.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:13 PM IST
वैभव सूर्यवंशी की भारतीय T20 टीम में एंट्री से समस्तीपुर में जश्न का माहौल, टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकेंगे 'बिहारी बाबू'
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी की भारतीय T20 टीम में एंट्री से समस्तीपुर में जश्न का माहौल

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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