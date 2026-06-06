वैभव सूर्यवंशी की भारतीय T20 टीम में एंट्री से समस्तीपुर में जश्न का माहौल, टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकेंगे 'बिहारी बाबू'

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Indian T20 Team: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे और 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय T20 टीम की घोषणा कर दी है. इस बार चयनकर्ताओं ने टीम में युवा और नए चेहरे पर भरोसा जताया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम शामिल है. वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपने धमाकेदार और शानदार प्रदर्शन से दिग्गजों को काफी प्रभावित किया था, जिसका इनाम आज उन्हें नीली जर्सी के रूप में मिला है.
समस्तीपुर में जश्न का माहौल
वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में शामिल होने की खबर मिलते ही उनके गृह जिले समस्तीपुर में दिवाली जैसा माहौल हो गया है. समस्तीपुर के पटेल मैदान में अभ्यास करने वाले युवा खिलाड़ियों में भारी उत्साह है. जूनियर खिलाड़ियों ने बताया कि वैभव ने इसी मैदान पर पसीना बहाया और ट्रेनिंग ली है. आज उन्हें देश के लिए खेलते देखना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. वैभव की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर उनके घर पर प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई है. उनके चाचा पूरे उत्साह के साथ लोगों के बीच मिठाइयां बांट रहे हैं, वहीं उनकी दादी ने भावुक होकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया.
पिता का सपना हुआ साकार
वैभव की इस सफलता पर उनके पिता बेहद भावुक और गौरवान्वित नजर आए. उन्होंने कहा कि आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है. वैभव ने दिन-रात जो कड़ी मेहनत और समर्पण दिखाया था, आज उसे उसी मेहनत का फल मिला है. पूरे परिवार और जिले के लिए यह एक बेहद गर्व का क्षण है. बता दें कि प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा सितारों के आने से आगामी दौरों और एशियन गेम्स के लिए भारतीय T20 टीम बेहद मजबूत और संतुलित नजर आ रही है. खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि ये दोनों नए चेहरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का परचम लहराएंगे.