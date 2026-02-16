Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3111818
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

बोर्ड एग्जाम पर IPL भारी: U-19 वर्ल्ड कप हीरो वैभव सूर्यवंशी नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम! पिता ने कहा- 'अगले साल देंगे परीक्षा'

Vaibhav Suryavanshi CBSE Board Exam: अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता वैभव सूर्यवंशी 17 फरवरी से शुरू हो रही सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे. आईपीएल की तैयारियों में व्यस्त हैं वैभव.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:40 PM IST

Trending Photos

U-19 वर्ल्ड कप हीरो वैभव सूर्यवंशी नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम! (File Photo)
U-19 वर्ल्ड कप हीरो वैभव सूर्यवंशी नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम! (File Photo)

समस्तीपुर/पटना: अंडर-19 वर्ल्ड कप में तिरंगा लहराने वाली भारतीय टीम के सितारे और समस्तीपुर के लाडले वैभव सूर्यवंशी इस साल सीबीएसई (CBSE) की 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होंगे. 17 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद, वैभव ने क्रिकेट की व्यस्तता और आईपीएल (IPL) की तैयारियों को प्राथमिकता दी है. 

1. राजस्थान रॉयल्स के कैंप में पसीना बहा रहे हैं वैभव
वर्ल्ड कप जीतकर वतन लौटते ही वैभव सूर्यवंशी सीधे राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो गए हैं. उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने 'जी मीडिया' से फोन पर बातचीत में स्पष्ट किया कि वैभव अभी पूरी तरह ट्रेनिंग में व्यस्त हैं और इस साल परीक्षा नहीं देंगे. पिता ने सोशल मीडिया पर वैभव के अभ्यास सत्र की तस्वीरें भी साझा की हैं.

2. विज्ञान में रुचि, लेकिन 'प्रैक्टिकल' से रहे दूर
ताजपुर स्थित वैभव के स्कूल के प्रिंसिपल आदर्श कुमार पिंटू ने बताया कि वैभव बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं और उन्हें विज्ञान (Science) विषय में विशेष रुचि है. उन्होंने बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा था और उनका सेंटर भी शहर के एक स्कूल में पड़ा था, लेकिन दिसंबर में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा (Practical Exam) में शामिल न हो पाने और आईपीएल की व्यस्तता के कारण अब वे अगले साल ही परीक्षा देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

3. क्रिकेट की दुनिया में नया इतिहास
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी न सिर्फ अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य हैं, बल्कि वे आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने हैं. उनकी प्राथमिकता फिलहाल आईपीएल के आगामी सीजन में खुद को साबित करने की है.

रिपोर्ट: मनटुन राय

यह भी पढ़ें: 'वैभव सूर्यवंशी को परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलेगी VIP ट्रीटमेंट'

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

Vaibhav Suryavanshi
बोर्ड एग्जाम पर IPL भारी:U-19 वर्ल्ड कप हीरो वैभव सूर्यवंशी नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम!
Bettia News
बेतिया में 'आदमखोर' का खौफ: पंडई नदी में भैंस नहला रहे युवक पर बाघ का जानलेवा हमला
Neet Student Murder
नीट छात्रा मर्डर केस में CBI का 'सुपर एक्शन': पटना की SI रीना कुमारी से घंटों पूछताछ
Lalu Yadav family
'लालू परिवार और 'जमीन' का पुराना नाता; चपरासी की नौकरी से लेकर 'दान' के बंगले तक'
Jharkhand High Court news
बेटा-बहू का मकान पर हक नहीं, प्रताड़ित करने पर खाली करना होगा घर, HC का बड़ा फैसला
Neeraj Kumar MLC JDU
लालू परिवार को लगा है दान में जमीन लेने का चस्का: MLC नीरज कुमार
IAS Nilesh Deore
क्या OBC दलित को प्लेन में बैठने का हक नहीं? कौन सा पाप कर दिया?- मंत्री अशोक चौधरी
Motihari News
'होली पर घर आऊंगा मां...', राजस्थान के फैक्ट्री में लगी आग, मोतिहारी के 2 की मौत
Bhojpuri news
खेसारी लाल यादव, आकांक्षा और नीलम की 'अग्नि परीक्षा'! 4 मार्च को फिल्म होगी रिलीज
Jehanabad news
जहानाबाद में एक लाख के लिए बेटी की बलि, सबूत मिटाने को लेकर जला डाला शव, आरोपी फरार