बोर्ड एग्जाम पर IPL भारी: U-19 वर्ल्ड कप हीरो वैभव सूर्यवंशी नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम! पिता ने कहा- 'अगले साल देंगे परीक्षा'

समस्तीपुर/पटना: अंडर-19 वर्ल्ड कप में तिरंगा लहराने वाली भारतीय टीम के सितारे और समस्तीपुर के लाडले वैभव सूर्यवंशी इस साल सीबीएसई (CBSE) की 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होंगे. 17 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद, वैभव ने क्रिकेट की व्यस्तता और आईपीएल (IPL) की तैयारियों को प्राथमिकता दी है.

1. राजस्थान रॉयल्स के कैंप में पसीना बहा रहे हैं वैभव

वर्ल्ड कप जीतकर वतन लौटते ही वैभव सूर्यवंशी सीधे राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो गए हैं. उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने 'जी मीडिया' से फोन पर बातचीत में स्पष्ट किया कि वैभव अभी पूरी तरह ट्रेनिंग में व्यस्त हैं और इस साल परीक्षा नहीं देंगे. पिता ने सोशल मीडिया पर वैभव के अभ्यास सत्र की तस्वीरें भी साझा की हैं.

2. विज्ञान में रुचि, लेकिन 'प्रैक्टिकल' से रहे दूर

ताजपुर स्थित वैभव के स्कूल के प्रिंसिपल आदर्श कुमार पिंटू ने बताया कि वैभव बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं और उन्हें विज्ञान (Science) विषय में विशेष रुचि है. उन्होंने बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा था और उनका सेंटर भी शहर के एक स्कूल में पड़ा था, लेकिन दिसंबर में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा (Practical Exam) में शामिल न हो पाने और आईपीएल की व्यस्तता के कारण अब वे अगले साल ही परीक्षा देंगे.

3. क्रिकेट की दुनिया में नया इतिहास

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी न सिर्फ अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य हैं, बल्कि वे आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने हैं. उनकी प्राथमिकता फिलहाल आईपीएल के आगामी सीजन में खुद को साबित करने की है.

रिपोर्ट: मनटुन राय

