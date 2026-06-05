घर आने के लिए वैभव सूर्यवंशी को गाड़ी में ही करना पड़ा इंतजार, 2 से 3 घंटे तक समस्तीपुर शहर में घूमते रहे

Vaibhav Suryavanshi: IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करके पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जब समस्तीपुर जिले के अपने पैतृक गांव ताजपुर पहुंचे, तो उनके आने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में फैन, खेल प्रेमी और स्थानीय लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए. हर कोई क्रिकेट के इस उभरते हुए स्टार की एक झलक पाने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक दिख रहा था. मंगलवार (2 जून) देर रात जैसे ही उनके आने की खबर फैली, उनके घर के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और फैन उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए होड़ करने लगे.

इस दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने पर सख्त रोक लगाई गई थी. वैभव के साथ परिवार के सदस्यों और साथियों के साथ मौजूद राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर ने लोगों से वीडियो रिकॉर्ड न करने की अपील की और कई लोगों से उनके मोबाइल फोन भी बंद करवाए. इस दौरान वैभव के साथ आए लोगों ने फैन्स के ही फोन से उनके साथ फोटो खिंचवाईं. भीड़ को लगातार बढ़ते देख परिवार ने एहतियात के तौर पर उसी रात वैभव को घर से बाहर ले जाने का फैसला किया. बताया जा रहा है कि वह अपनी कार से समस्तीपुर शहर में लगभग दो से तीन घंटे तक घूमते रहे. भीड़ कम होने के बाद सुबह करीब 3 बजे वह घर लौटे और आखिरकार उन्हें आराम करने का मौका मिल पाया. इसके बाद बुधवार को बेंगलुरु रवाना होने से पहले वैभव ने अपने माता-पिता, दादी, चाचा, चाची और भाई समेत अन्य परिवार के सदस्यों के समय बिताया.

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इस दौरान वैभव और उनके परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी. वे कुछ चुनिंदा लोगों से ही मिले और तस्वीरें लेने की इजाजत दी, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग पर सख्त रोक थी. जब वे बेंगलुरु के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई. विधायक, पुलिस अधिकारी, समाजसेवी, व्यवसायी, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में युवा उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए पहुंचे. इस मौके पर, मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार वैभव सूर्यवंशी का सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया. उन्हें 'पाग' (पारंपरिक सिर का पहनावा) और 'चादर' (शॉल) भेंट की गई. IPL में अपनी काबिलियत साबित करने वाले वैभव सूर्यवंशी की इस उपलब्धि को लेकर पूरे समस्तीपुर जिले में भारी उत्साह देखने को मिला.