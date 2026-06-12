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वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने बल्ले से मचाया गदर, ठोका करियर का पहला शतक

Ashirwad Suryavanshi News: समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से कमाल दिखा रहे हैं. अब उनका छोटा भाई उनसे भी दो कदम आगे निकलता नजर आ रहे हैं. अभ्यास मैच में आशीर्वाद सूर्यवंशी ने 87 गेंदों का सामना करते हुए 103 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली.

Written ByShailendra
Published: Jun 12, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:07 PM IST
वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने बल्ले से मचाया गदर, ठोका करियर का पहला शतक
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी के बाद अब छोटे भाई आशीर्वाद ने भी बिखेरा जलवा (Photo-Sanjeev Sooryavanshi)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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