राज्य चुनें
Ashirwad Suryavanshi: बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले 15 साल वैभव सूर्यवंशी अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में छा गए हैं. अब वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. दरअसल, समस्तीपुर जिले में खेले गए एक स्थानीय अभ्यास मैच में वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने शतकीय पारी खेली. उनकी इस पारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
आशीर्वाद सूर्यवंशी की इस पारी में सबसे खास बात ये रही कि वह अपने बड़े भाई वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ शैली में बल्लेबाजी नहीं करते नजर आए. वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने इस अभ्यास मैच में धैर्य का परिचय दिया और सूझबूझ के साथ क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी की.
अभ्यास मैच में आशीर्वाद सूर्यवंशी ने 87 गेंदों का सामना करते हुए 103 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली. इस दौरान आशीर्वाद ने 20 चौके और 1 छक्का लगाया. उनका कैच आयुष सिंह ने पकड़ा और प्रशांत राज ने आउट किया.
आशीर्वाद सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने फेसबुक के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की. उन्होंने मैच की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरे छोटे बेटे आशीर्वाद सूर्यवंशी ने आज प्रैक्टिस मैच में अपना पहला शतक बनाया. आप सभी से अनुरोध है कि आशीर्वाद पर भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें.'