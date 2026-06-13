वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद का 'सूर्यवंशी' स्टाइल, प्रैक्टिस मैच में ठोक डाला शतक, जानें उनके बारे में

आशीर्वाद सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटा सा गांव ताजपुर में हुआ था. आशीर्वाद सूर्यवंशीआईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी के सबसे छोटे भाई हैं. आशीर्वाद सूर्यवंशी तीन भाई है. इस वर्ष आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई और अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय टीम में भी जगह बनाई.