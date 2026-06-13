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वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद का 'सूर्यवंशी' स्टाइल, प्रैक्टिस मैच में ठोक डाला शतक, जानें उनके बारे में

Ashirwad Suryavanshi: आशीर्वाद सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के उभरते हुए युवा क्रिकेटर हैं. वह आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी के सबसे छोटे भाई हैं और क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:19 PM IST
वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद का 'सूर्यवंशी' स्टाइल, प्रैक्टिस मैच में ठोक डाला शतक, जानें उनके बारे में
Image Credit: आशीर्वाद सूर्यवंशी

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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