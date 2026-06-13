वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद का 'सूर्यवंशी' स्टाइल, प्रैक्टिस मैच में ठोक डाला शतक, जानें उनके बारे में

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सफलता किसी परिचय की मोहताज नहीं होती. आज हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के सबसे छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी की. 12 जून को समस्तीपुर में आयोजित एक प्रैक्टिस मैच में आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा. उन्होंने मात्र 87 गेंदों में 103 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.
आशीर्वाद सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटा सा गांव ताजपुर में हुआ था. आशीर्वाद सूर्यवंशीआईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी के सबसे छोटे भाई हैं. आशीर्वाद सूर्यवंशी तीन भाई है. इस वर्ष आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई और अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय टीम में भी जगह बनाई.
अब आशीर्वाद सूर्यवंशी भी अपने बड़े भाई के नक्शेकदम पर चलते हुए क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. ताजपुर क्रिकेट अकादमी की ओर से खेलते हुए उन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में शानदार शतक लगाया. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी 103 रनों की पारी में 20 चौके और 1 छक्का जड़ा. उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों को काफी प्रभावित किया.
आशीर्वाद सूर्यवंशी की इस उपलब्धि पर उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने भी खुशी जाहिर की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आशीर्वाद की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मेरे छोटे बेटे आशीर्वाद सूर्यवंशी ने आज प्रैक्टिस मैच में अपना पहला शतक बनाया है. आप सभी से अनुरोध है कि आशीर्वाद पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें.