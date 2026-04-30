Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3199590
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में निगरानी विभाग का एक्शन, रिटायर कर्मचारी से घूस मांग रहा अस्पताल का बड़ा बाबू गिरफ्तार

समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत वरिय लिपिक अनिल राम को निगरानी विभाग ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. अस्पताल से रिटायर हुए टेक्नीशियन देवेंद्र मंडल के 38 लाख रुपये के बकाये भुगतान के बदले आरोपी एक फीसदी कमीशन की मांग कर रहा था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:06 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में निगरानी विभाग की बड़ी स्ट्राइक
समस्तीपुर में निगरानी विभाग की बड़ी स्ट्राइक

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है. यहाँ रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में तैनात एक बड़े बाबू को निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पकड़े गए कर्मचारी का नाम अनिल राम बताया जा रहा है. निगरानी की टीम ने उसे उस वक्त दबोचा जब वह एक रिटायर्ड कर्मचारी से उसके ही बकाये पैसे दिलवाने के बदले मोटी रकम ले रहा था. इस कार्रवाई के बाद पूरे अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

यह पूरा मामला एक रिटायर्ड टेक्नीशियन देवेंद्र मंडल से जुड़ा है. देवेंद्र मंडल पिछले साल नवंबर में रोसड़ा अस्पताल से रिटायर हुए थे. उनके वेतन और अन्य मदों के करीब 38 लाख रुपये बकाया थे. इस बकाये राशि के भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के लिए अस्पताल के वरिय लिपिक अनिल राम ने कुल राशि का एक प्रतिशत घूस के तौर पर मांगा था. अपने ही हक के पैसे पाने के लिए रिश्वत मांगे जाने से परेशान होकर देवेंद्र मंडल ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से कर दी.

मार्च महीने में शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले की गुप्त जांच कराई. जब आरोप सही पाए गए, तो विभाग ने अनिल राम को पकड़ने की योजना बनाई. गुरुवार को मुजफ्फरपुर से निगरानी विभाग की पांच सदस्यीय टीम फिल्मी अंदाज में रोसड़ा पहुंची. टीम के सदस्यों ने सादे लिबास में अपराधी पर नजर रखी और जैसे ही अनिल राम ने लोहिया नगर के पास एक लाख रुपये की पहली किस्त पकड़ी, टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरफ्तारी की यह कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि अनिल राम को संभलने का मौका भी नहीं मिला. उसे रंगे हाथ पकड़ने के बाद निगरानी की टीम तुरंत उसे अपने साथ मुजफ्फरपुर लेकर रवाना हो गई. हालांकि, छापेमारी के दौरान टीम के बड़े अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने बस इतना इशारा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी. पकड़े गए बाबू के पास से रिश्वत के पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं.

गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी अनिल राम से इस बारे में पूछा गया, तो उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया. उसका कहना था कि उसे किसी गहरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. लेकिन निगरानी विभाग के पास रंगे हाथ पकड़े जाने और घूस मांगने के पुख्ता सबूत मौजूद हैं. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस घूसखोरी में अस्पताल के कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे या नहीं.

ये भी पढ़ें- सावधान! बिहार के 6 जिलों में बजने वाला है सायरन, होगा 'ब्लैकआउट' का अभ्यास

इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद रोसड़ा अस्पताल समेत पूरे जिले के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच डर का माहौल है. लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक कर्मचारी अपने ही साथ काम करने वाले रिटायर साथी को परेशान कर रहा था. निगरानी विभाग की इस कार्रवाई की आम लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इससे यह संदेश गया है कि रिश्वत लेने वालों की खैर नहीं है.

TAGS

Samastipur News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में निगरानी विभाग का एक्शन, घूस मांग रहा अस्पताल का बड़ा बाबू गिरफ्तार
Barh news
Barh News: सोनू-मोनू गैंग के गुर्गों के घर हुई कुर्की-जब्ती, दाहौर गांव में हड़कंप
Muzaffarpur News
Muzaffarpur News: कई जिलों में आतंक मचाने वाला कुख्यात गोविंद दास गिरफ्तार
Bihar News
सावधान! बिहार के 6 जिलों में बजने वाला है सायरन, होगा 'ब्लैकआउट' का अभ्यास
CM Samrat Choudhary
'अपराधी को माला पहनाने की जरूरत नहीं..उनपर माला चढ़ाएं', बैठक में गरजे सीएम सम्राट
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में ससुराल आए कारोबारी की संदिग्ध मौत, चौर में मिला शव
Jharkhand news
धनबाद में होटलों में ठहरना हुआ महंगा, लेकिन बिना नक्शा बने घरों को मिली बड़ी राहत
Jharkhand news
धनबाद में होटलों में ठहरना हुआ महंगा, लेकिन बिना नक्शा बने घरों को मिली बड़ी राहत
Mithila Greenfield Satellite Township
दरभंगा में 102 मौजे की नहीं खरीद सकते जमीन, रजिस्ट्री पर लगी रोक, जानिए वजह
Nawada News
नवादा में दहेज की भेंट चढ़ी बेटी, पिता ने लगाया 10 भर सोने के लिए हत्या का आरोप