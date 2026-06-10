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Samastipur News: समस्तीपुर जिले में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दलसिंहसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चकबहाउद्दीन पंचायत के मुखिया सियाराम राय को 1 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार, एक शिक्षक से निलंबन मुक्त कराने के नाम पर कुल 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू की और आरोपों को सत्य पाए जाने पर जाल बिछाया.
इसी क्रम में बुधवार को शिक्षक से 1 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए मुखिया सियाराम राय को गिरफ्तार कर लिया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद पंचायत सचिव फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है.
घटना के संबंध में आवेदक शिक्षक अब्दुल मन्नान का बताना है कि वह प्राइमरी स्कूल चकबहाउद्दीन मोहन वार्ड 7 दलसिंहसराय में पदस्थापित थे. 2024 में उन पर एक एससी-एसटी और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और निलंबित किया गया था. हालांकि, 2025 में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया.
इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुखिया निलंबन वापस करें, लेकिन मुखिया के द्वारा निलंबन वापस करने के लिए पांच लाख की मांग की जाने लगी. साथ ही पंचायत सचिव भी रुपए की मांग करने लगे, जिस कारण तंग होकर उसने निगरानी की शरण ली.
योजना के अनुसार, इन्होंने तय राशि से कम 1 लाख 20 हजार रुपए देने के लिए अपने दुकान दलसिंहसराय गुदरी रोड पर बुलाया. इसके अलावा पंचायत सचिव के लिए 20 हजार भी अलग से दिया गया था. राशि देने के तुरंत बाद ही निगरानी की टीम मौके पर पहुंची और मुखिया को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, पंचायत सचिव अजीत कुमार मौके से फरार हो गया, जिसकी निगरानी की टीम अभी तलाश कर रही है.
निगरानी डीएसपी अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी ने बताया कि शिक्षक मन्नान की ओर से निगरानी में शिकायत की गई थी. शिकायत की जांच की गई, तो मामले की सत्यता पाई गई.