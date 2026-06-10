Samastipur News: समस्तीपुर जिले में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दलसिंहसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चकबहाउद्दीन पंचायत के मुखिया सियाराम राय को 1 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार, एक शिक्षक से निलंबन मुक्त कराने के नाम पर कुल 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू की और आरोपों को सत्य पाए जाने पर जाल बिछाया.