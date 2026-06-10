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कोर्ट के आदेश पर भारी पड़ी मुखिया की 'रिश्वतखोरी', सवा लाख लेते चढ़ा निगरानी के हत्थे, जानें क्यों मांग रहा था पैसे?

Samastipur Vigilance Department: बुधवार को शिक्षक से 1 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए मुखिया सियाराम राय को गिरफ्तार कर लिया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद पंचायत सचिव फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:15 PM IST
कोर्ट के आदेश पर भारी पड़ी मुखिया की 'रिश्वतखोरी', सवा लाख लेते चढ़ा निगरानी के हत्थे, जानें क्यों मांग रहा था पैसे?
Image Credit: निगरानी विभाग के जाल में फंसे &#039;प्रधान जी&#039;

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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