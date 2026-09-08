/समस्तीपुर में पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण, एक जवान घायल

ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया

पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया और उसे थाना ले जाने की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान आरोपी के परिवार के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया. पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही. इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के कब्जे से आरोपी को छुड़ा लिया.