/समस्तीपुर में पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण, एक जवान घायल

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समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में वांछित आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया. बीच सड़क पर पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. इस दौरान पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की भी बात सामने आई है, जिसमें एक पुलिस जवान के घायल होने की सूचना है. पुलिस के कब्जे से आरोपी को ग्रामीणों छुड़ा लिया.
दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव का मामला
मामला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव का है. जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर पुलिस (Samastipur Polics) एक पुराने मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी. पुलिस टीम में दारोगा संतोष कुमार भी शामिल थे.
ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया
पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया और उसे थाना ले जाने की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान आरोपी के परिवार के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया. पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही. इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के कब्जे से आरोपी को छुड़ा लिया.
डीएसपी विवेक कुमार शर्मा दी जानकारी
मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024 के एक मामले में वांछित आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम केवटा गांव गई थी.
पुलिस की ओर से मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसी दौरान ग्रामीण और परिवार के लोग पुलिस टीम से उलझ गए और गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ा लिया. पुलिस की ओर से मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.