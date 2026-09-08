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समस्तीपुर में पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण, एक जवान घायल

Samastipur News: समस्तीपुर के दलसिंहसराय में वांछित आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस से ग्रामीण भिड़ गए. पुलिस के कब्जे से आरोपी को छुड़ा लिया. धक्का-मुक्की में एक जवान घायल हो गया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Sep 08, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:15 PM IST
समस्तीपुर में पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण, एक जवान घायल
Image Credit: समस्तीपुर में वॉन्टेड क्रिमिनल को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस पर गांववालों ने हमला कर दिया (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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