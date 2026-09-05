बिहार में शराब तस्करी का 'VIP अंदाज': स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC 1st क्लास से 75 लीटर शराब बरामद, युवती समेत 2 गिरफ्तार

शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. AC फर्स्ट क्लास कोच में आराम से सफर कर रही 25 साल की युवती अपने साथ 75 लीटर विदेशी शराब लेकर जा रही थी. नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जैसे ही समस्तीपुर जंक्शन पहुंची, गुप्त सूचना पर RPF, रेल पुलिस और CIB की संयुक्त टीम ने AC फर्स्ट क्लास कोच में तलाशी ली. तलाशी के दौरान बैग से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद होते ही हड़कंप मच गया. पुलिस ने युवती समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. मामला 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के H-1 कोच का है. बताया गया कि बर्थ नंबर 7 पर एक युवती और युवक के शराब लेकर सफर करने की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी.