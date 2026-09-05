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बिहार में शराब तस्करी का 'VIP अंदाज': स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC 1st क्लास से 75 लीटर शराब बरामद, युवती समेत 2 गिरफ्तार

बिहार में शराब तस्करी का VIP अंदाज देखने को मिला है. स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC 1st क्लास से 75 लीटर शराब बरामद किया गया है. पुलिस ने एक युवती समेत 2 को गिरफ्तार किया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 05, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:13 AM IST
बिहार में शराब तस्करी का 'VIP अंदाज': स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC 1st क्लास से 75 लीटर शराब बरामद, युवती समेत 2 गिरफ्तार
Image Credit: बिहार में शराब तस्करी का &#039;VIP अंदाज&#039; (जी मीडिया)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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