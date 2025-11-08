सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सनसनी, भारी संख्या में मिलीं VVPAT पर्चियां, DM ने लिया संज्ञान

Bihar Chunav 2025: सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से मतदान की गोपनीयता पर सवाल उठाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है. सरायरंजन स्थित KSR कॉलेज के परिसर के पास भारी संख्या में VVPAT मशीन से निकलने वाली पर्चियां लावारिस हालत में फेंक हुई मिलीं.
Trending Photos
Sarairanjan Assembly Constituency: समस्तीपुर जिले के सरायरंजन से बड़ी खबर सामने आई है. सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र स्थित KSR कॉलेज के पास भारी संख्या में VVPAT से निकलने वाली पर्चियां फेंकी हुई मिलीं. स्थानीय लोगों ने मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
बरामद पर्चियां मॉक पोल की हैं-जनसंपर्क पदाधिकारी
सूचना मिलने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-कम-डीएम रोशन कुशवाहा समेत कई अधिकारियों की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची. जिला सूचना और जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश राय ने बताया कि बरामद पर्चियां मॉक पोल की हैं. हालांकि, सवाल यह उठ रहा है कि अगर ये मॉक पोल की पर्चियां हैं तो इन्हें खुले में किसने और कैसे फेंका?
बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें
मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
घटना के बाद प्रशासन ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. वहीं, घटनास्थल पर पहुंचे प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने प्रशासन पर लापरवाही और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की.
रिपोर्ट: प्रिंस सुरज
यह भी पढ़ें: VIDEO: खेसारी लाल यादव के रोड शो में फंसी एंबुलेंस, मरीज की जान पर आई आफत!
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!