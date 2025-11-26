Advertisement
किसी का सिर फटा, किसी के चेहरे पर बंधी पट्टी, दुल्हन की विदाई के बाद हर तरफ बस चीख पुकार

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में बारात और लड़की विदाई के बाद मारपीट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बारात में डीजे पर अश्लील गाना रोकने और दूल्हे के घर कैमरा नहीं चलाने के विवाद में में जमकर मारपीट की गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:46 PM IST

समस्तीपुर में DJ-कैमरा विवाद में बारात और वधूपक्ष भिड़े, कई जख्मी
Samastipur News: समस्तीपुर जिले के बैनी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुंवारी गांव में शादी में डीजे पर अश्लील गाना बजाने पर मना करने पर मारपीट हो गई. जिस दौरान दो लोग जख्मी हो गए थे. हालांकि, बुजुर्गों के समझाने बुझाने के बाद मामले को शांत कराया गया.

वहीं, जब लड़की की विदाई के बाद दरवाजे पर कैमरा नहीं चलाने को लेकर फिर लड़कों ने जमकर मारपीट किया, जिसमें चार लोग जख्मी हो गए. अलग अलग मारपीट की घटना में कुल आधे दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिसका इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है.

घटना को लेकर लड़के के चाचा ने कहा कि बारात कुंवारी से दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के चिरंजीवी पुर गया था. जहां डीजे पर अश्लील गाना बजाने को लेकर मना करने पर बारात में मारपीट हुई थी. जिन लोगों से मारपीट किया गया था उनलोगों ने ही यहां बदला लेने की नियत से मारपीट किया है, जिसमें दूल्हा का भाई, चचेरा भाई समेत चार लोग जख्मी हो गए.

लड़के के चाचा ने कहा कि यहां झगड़े को रोकने गए दूल्हा के साथ भी मारपीट किया गया. सभी जख्मी को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह इलाजरत हैं. वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची 112 की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है. थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस सदर अस्पताल समस्तीपुर गई थी. पीड़ित पक्ष की तरफ से आवेदन दिए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मनटुन राय 

