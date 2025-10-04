ये कैसा इलाज? सुई लगाते ही महिला की मौत, फिर मचा तांडव!

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड स्थित आरोग्य प्लस क्लिनिक में शनिवार को इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के डीह पगड़ा निवासी किशन सहनी की पत्नी खुशबू देवी (32) के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि खुशबू देवी हृदय रोग से पीड़ित थीं. कुछ दिन पहले उनका इलाज इसी क्लिनिक में किया गया था और तब वे ठीक होकर घर लौट गई थीं. लेकिन शनिवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें फिर से उसी क्लिनिक में भर्ती कराने पहुंचे. बताया जाता है कि डॉ. आलोक कुमार ने मरीज की स्थिति देखने के बाद उन्हें एक सुई दी. सुई दिए जाने के कुछ ही देर बाद खुशबू देवी की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई.

महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया. इसके बाद क्लिनिक परिसर में जमकर हंगामा हुआ. मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. वहीं, स्थिति बिगड़ती देख क्लिनिक संचालक ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दी.

ये भी पढ़ें: सदर अस्पताल में नहीं था एनेस्थीसिया का डॉक्टर, इलाज के अभाव में जच्चा-बच्चा की मौत

सूचना मिलने पर दलसिंहसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया. पुलिस ने मृतका के परिजनों को जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस बीच मृतका के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बताया जाता है कि मृतका के पति किशन सहनी बेंगलुरु में रहकर मजदूरी करते हैं. घटना की खबर मिलते ही वे भी घर लौटने की तैयारी में हैं. इधर, स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर डॉक्टर की भूमिका की जांच की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इनपुट: मंटुन कुमार रॉय

