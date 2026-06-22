मनीष और रजनीश की 2022 में एक एनकाउंटर में मौत हो गई थी. उसने 2016 में SBI बैंक PO की परीक्षा पास की थी, लेकिन वे फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे. इसके बाद, रजनीश, मनीष और उनके तीसरे भाई ललन सिंह ने एक गैंग बना लिया. हालांकि गांव वाले कैमरे पर बात करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनके पिता शिव शंकर सिंह ने बताया कि उन्हें अभी-अभी मोहिउद्दीन नगर पुलिस से ललन सिंह के एनकाउंटर के बारे में जानकारी मिली है. उन्होंने आगे कहा- मेरी पत्नी और मुझे लकवा (पैरालिसिस) है. हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं था. वह हमारी देखभाल नहीं करता था और मुझे पता भी नहीं था कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल है. इसी बात को दोहराते हुए ललन सिंह की मां रेशमी देवी ने बताया कि उनकी अपने बेटे से कोई बातचीत नहीं होती थी. उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके में रहती थी, न ही यहां उनसे मिलने आती थी.