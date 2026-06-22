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कौन है कुख्यात ललन सिंह, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर? जानें कोचिंग चलाने से लेकर ₹1.25 लाख का इनामी बनने की पूरी कहानी

समस्तीपुर का कुख्यात अपराधी ललन सिंह, जिस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम था. वो एक मुठभेड़ में मार गिराया गया. वह हत्या के सात मामलों समेत दर्जनों गंभीर अपराधों का आरोपी था. उसके दो भाई भी 2022 में वाराणसी में हुई एक मुठभेड़ में मारे गए थे.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:04 PM IST
कौन है कुख्यात ललन सिंह, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर? जानें कोचिंग चलाने से लेकर ₹1.25 लाख का इनामी बनने की पूरी कहानी
Image Credit: जी मीडिया

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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