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समस्तीपुर जिले के ₹1.25 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी ललन सिंह उर्फ लल्लन को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया. इसी घटना के दौरान उसका एक साथी भागने में सफल रहा. मारे गए अपराधी की पहचान समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर पुलिस स्टेशन इलाके के आनंद गोलवा निवासी शिव शंकर सिंह के बेटे के तौर पर हुई है. ललन सिंह पर बिहार और उत्तर प्रदेश में सात लोगों की हत्या के आरोप थे, जिनमें दो सब-इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे. इसके अलावा, उस पर डकैती और बैंकों और ATM कैश वैन की लूट के मामले भी दर्ज थे.
ग्रामीणों ने बताया कि लगभग चार साल पहले 2022 में लल्लन सिंह के दो सगे भाइयों, रजनीश सिंह और मनीष सिंह को भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था. 2016 में लल्लन सिंह ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर पटना के बाढ़ (Barh) इलाके में पंजाब नेशनल बैंक से ₹60 लाख लूटे थे. इसके बाद, 2017 में पुलिस ने तीनों को उनके गांव से 45 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था. पांच साल जेल में बिताने के बाद, 2022 में कोर्ट में पेशी के दौरान तीनों भाई लॉक-अप के टॉयलेट की खिड़की तोड़कर भाग निकले थे. बता दें कि आनंद गोलवा गांव के रहने वाले शिव शंकर सिंह के पांच बेटे और तीन बेटियां हैं. उनके बेटों में से लल्लन सिंह, रजनीश सिंह, मनीष सिंह और बबुआ सिंह के नाम आपराधिक रिकॉर्ड में सामने आए थे. बबुआ सिंह अभी हाजीपुर जेल में बंद है.
ग्रामीणों के अनुसार, रजनीश, मनीष और ललन सिंह ग्रेजुएट हैं. वे पटना के बाढ़ इलाके में एक कोचिंग सेंटर चलाते थे. नौकरी न मिलने पर तीनों भाइयों ने बैंक लूटने की योजना बनाई और पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा को लूट लिया. पांच भाइयों में से चार अविवाहित हैं, सिर्फ ललन सिंह शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी बाढ़ में रहती हैं, साथ ही उनके दो बेटे भी हैं. उनके सबसे बड़े भाई अलग रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वे कभी घर नहीं आते क्योंकि भाइयों के अपराध की राह चुनने के कारण उन्होंने उनसे रिश्ते तोड़ लिए थे. फिलहाल, पारिवारिक घर में सिर्फ उनके बुजुर्ग माता-पिता ही रहते हैं.
मनीष और रजनीश की 2022 में एक एनकाउंटर में मौत हो गई थी. उसने 2016 में SBI बैंक PO की परीक्षा पास की थी, लेकिन वे फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे. इसके बाद, रजनीश, मनीष और उनके तीसरे भाई ललन सिंह ने एक गैंग बना लिया. हालांकि गांव वाले कैमरे पर बात करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनके पिता शिव शंकर सिंह ने बताया कि उन्हें अभी-अभी मोहिउद्दीन नगर पुलिस से ललन सिंह के एनकाउंटर के बारे में जानकारी मिली है. उन्होंने आगे कहा- मेरी पत्नी और मुझे लकवा (पैरालिसिस) है. हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं था. वह हमारी देखभाल नहीं करता था और मुझे पता भी नहीं था कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल है. इसी बात को दोहराते हुए ललन सिंह की मां रेशमी देवी ने बताया कि उनकी अपने बेटे से कोई बातचीत नहीं होती थी. उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके में रहती थी, न ही यहां उनसे मिलने आती थी.