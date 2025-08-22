पत्नी बनाती थी पोर्न साइट पर अश्लील वीडियो! घर में पति ने लगा ली फांसी

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड संख्या 8 में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना मिलने पर सिंघिया थाने की पुलिस और रोसड़ा सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की.

पत्नी बनाती थी अश्लील वीडियो

पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चला कि युवक की पत्नी ने कर्ज ले रखा था. ग्रामीणों और मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि मृतक की पत्नी की बदचलन थी और उसका व्यवहार ठीक नहीं था.

ससुर ने बहू पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप

पत्नी के कुछ अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. इन्हीं वजहों से युवक अक्सर परेशान रहता था और अपनी पत्नी के इस काम का विरोध करता था. मृतक के पिता ने अपनी ही बहू पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है. मृतक के भाई ने भी यही आरोप लगाया है.

मामले की जांच कर रही है पुलिस

पुलिस ने इस मामले में सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करने की बात कही है. फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण साफ हो पाएगा.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार रॉय

