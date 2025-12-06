दो बच्चों की मां ने ब्लेड से काटी हाथ की नस, बोलीं- पति अपने पिता से मिला और फिर...

Samastipur News: समस्तीपुर में सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार पर आरोप लगाते हुए कथित पत्नी अमृता कुमारी ने एसपी कार्यालय के बरामदे में अपनी नस काट ली. घटना की सूचना मिलते ही महिला थाना अध्यक्ष प्रीति कुमारी और जन-शिकायत कोषांग में तैनात महिला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने अमृता कुमारी को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां आपातकालीन वार्ड में इलाज चल रहा है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. अमृता कुमारी का कहना है कि उनके पति आदित्य कुमार पहले उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन ससुर (जो एक जिला पुलिस कप्तान हैं) से मिलने के बाद उनका रवैया बदल गया है.

अमृता के अनुसार, आदित्य कुमार उन्हें अपनी पत्नी मानने से ही इनकार कर रहे हैं, जिसके कारण वह लगातार पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है. नवादा की रहने वाली अमृता पिछले तीन दिनों से एसपी कार्यालय आ रही थी. वह शुक्रवार (5 दिसंबर) को अपने दोनों बच्चों के साथ जिला पुलिस कप्तान अरविंद प्रताप सिंह के जनता दरबार में पहुंचीं, लेकिन उनकी उनसे मुलाकात नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने ब्लेड से अपनी बाईं कलाई की नस काट ली. अमृता कुमारी ने बताया कि उनका कोई सहारा नहीं रह गया है. पहले पति से भी उनका रिश्ता टूट चुका है. उनका कहना है कि दो साल तक उप जेलर आदित्य कुमार उनके साथ रहे. मंदिर में 2022 में उनकी शादी हुई थी और वे पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे.

महिला ने बताया है कि अधिकारी के माता-पिता ने उसके विवाह और बच्चों को लेकर आपत्ति जताई और इसी दबाव में आदित्य ने उसे छोड़ दिया. महिला का आरोप है कि माता-पिता के दबाव में आकर आदित्य ने उसके साथ मारपीट की और घर से भी निकाल दिया. महिला ने बताया कि पहली शादी से उसके दो बच्चे हैं. पति से रिश्ते खराब होने पर कोर्ट में तलाक का केस दर्ज किया था. उसी दौरान जेल अधीक्षक और उसकी मुलाकात हुई थी.

महिला के अनुसार, जेल सहायक आदित्य कुमार ने उसी दौरान महिला का मोबाइल नंबर मांगा था. उसके बाद बातचीत शुरू हुई वह मेरे घर पर भी आते थे. मेरे पास सारे प्रूफ है, जिसमें उन्होंने शादी करने की बात कही है. महिला का कहना है कि इन लोगों ने मुझे पूरी तरह से परेशान कर रखा है. मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. मैं आदित्य कुमार की वजह से अब घर नहीं जा सकती, परिवार ने मुझे बेदखल कर दिया है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय