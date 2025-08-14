Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2880800
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला कांस्टेबल मोनिका कुमारी की मौत हो गई. वह मोतिहारी में तैनात थीं और छुट्टी पर मायके आई हुई थीं. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने न तो ब्लड टेस्ट किया और न ही अल्ट्रासाउंड, जिससे इलाज में लापरवाही हुई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:19 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में डिलीवरी के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत
समस्तीपुर में डिलीवरी के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत

समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई. मृतका की पहचान विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ धनेशपुर निवासी और बीएससी शिक्षक राकेश कुमार की पत्नी मोनिका कुमारी के रूप में हुई है. मोनिका कुमारी 2018 में बिहार पुलिस में भर्ती हुई थीं और वर्तमान में मोतिहारी में तैनात थीं. इन दिनों वह छुट्टी पर थीं और अपने मायके में रह रही थीं.

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार सुबह मोनिका को प्रसव पीड़ा हुई तो उन्हें पहले रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों ने खून की कमी बताकर उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. परिवार का आरोप है कि रेफर करते समय भी विस्तृत जांच नहीं की गई.

मोनिका के पति राकेश कुमार का कहना है कि सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी. लेकिन अस्पताल में न तो खून की जांच की गई और न ही अल्ट्रासाउंड कराया गया. बिना जरूरी जांच किए डिलीवरी शुरू कर दी गई.

राकेश कुमार ने बताया कि डिलीवरी शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मरीज को बाहर ले जाने के लिए कहा. जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, तो वह मृत पड़ी थीं. उनका आरोप है कि अस्पताल ने मरीज को समय पर सही इलाज और आवश्यक जांच नहीं दी, जिसके कारण यह हादसा हुआ.

इस घटना के बाद मृतका के परिजन सदर अस्पताल प्रशासन पर भड़क गए और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. परिजनों का कहना है कि अगर समय पर जांच और इलाज होता, तो मोनिका की जान बच सकती थी.

सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

ये भी पढ़ें- 65 लाख वोटरों की लिस्ट वेबसाइटों और पंचायत भवनों पर होगी दर्ज: सुप्रीम कोर्ट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samastipur NewsSamastipur Sadar Hospital

Trending news

Rituraj Sinha
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ झूठ बोला और भ्रम फैलाया : ऋतुराज सिन्हा
Bihar Crime News
Bihar Crime News: बगहा में निर्मम हत्या से सनसनी, मृतक की बहू समेत तीन गिरफ्तार
RJD
राजबल्लभ यादव को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने किया बरी, रेप केस में मिली क्लीन चिट
Bihar SIR
65 लाख वोटरों की लिस्ट वेबसाइटों और पंचायत भवनों पर होगी दर्ज: सुप्रीम कोर्ट
Bihar SIR
2 EPIC नंबर मामले में सांसद वीणा देवी और JDU MLC दिनेश सिंह को EC ने भेजा नोटिस
Jehanabad news
मेन रोड पर अचानक ट्रक का इंजन बंद होने पर लग गयाभयानक जाम, यातायात ठप
Jamshedpur News
पत्नी किसी और के साथ बना रही थी संबंध, पति ने देखा तो मार डाला, फिर खुद कर ली सुसाइड
Indo Nepal Border
भारत-नेपाल बॉर्डर होगा सील, हाई अलर्ट भी जारी, इसकी हो रही तैयारी, जानिए वजह
bihar chunav 2025
Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Highlights: मसौदा सूची में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं, उनके नाम वेबसाइटों पर प्रकाशित करें: सुप्रीम कोर्ट
JDU
बिहार चुनाव से पहले JDU में मचा घमासान, MP अजय मंडल ने विधायक गोपाल मंडल पर दर्ज FIR
;