Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई. मृतका की पहचान विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ धनेशपुर निवासी और बीएससी शिक्षक राकेश कुमार की पत्नी मोनिका कुमारी के रूप में हुई है. मोनिका कुमारी 2018 में बिहार पुलिस में भर्ती हुई थीं और वर्तमान में मोतिहारी में तैनात थीं. इन दिनों वह छुट्टी पर थीं और अपने मायके में रह रही थीं.

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार सुबह मोनिका को प्रसव पीड़ा हुई तो उन्हें पहले रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों ने खून की कमी बताकर उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. परिवार का आरोप है कि रेफर करते समय भी विस्तृत जांच नहीं की गई.

मोनिका के पति राकेश कुमार का कहना है कि सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी. लेकिन अस्पताल में न तो खून की जांच की गई और न ही अल्ट्रासाउंड कराया गया. बिना जरूरी जांच किए डिलीवरी शुरू कर दी गई.

राकेश कुमार ने बताया कि डिलीवरी शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मरीज को बाहर ले जाने के लिए कहा. जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, तो वह मृत पड़ी थीं. उनका आरोप है कि अस्पताल ने मरीज को समय पर सही इलाज और आवश्यक जांच नहीं दी, जिसके कारण यह हादसा हुआ.

इस घटना के बाद मृतका के परिजन सदर अस्पताल प्रशासन पर भड़क गए और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. परिजनों का कहना है कि अगर समय पर जांच और इलाज होता, तो मोनिका की जान बच सकती थी.

सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

