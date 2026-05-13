इलाज नहीं, अंधविश्वास बना काल! ओझा की झाड़-फूंक में उलझे रहे परिजन, तड़प-तड़प कर महिला ने तोड़ा दम

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में अंधविश्वास ने दो बच्चों की मां की जान ले ली! यहां पर सांप काटने के बाद इलाज की जगह घंटों झाड़-फूंक चलता रहा, जिसकी वजह से इलाज में लेट हो गया और महिला की मौत हो गई.
Trending Photos
Samastipur News: समस्तीपुर जिले में अंधविश्वास के कारण दो बच्चों की मां की मौत का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, महिला बर्तन धोने के बाद घर की चाबी लेने के लिए गई, वहीं पर पहले से मौजूद एक बिल में उसी दौरान विषैले सांप ने डस लिया. दर्द होने पर परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय गांव के ओझा के पास झाड़-फूंक कराने पहुंच गए. काफी देर तक झाड़-फूंक के बाद हालत बिगड़ने पर महिला को समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पूरी घटना जिले के वारिसनगर प्रखंड के छतनेश्वर गांव की है. यहां महिला बर्तन धोने के बाद वह घर की चाबी लाने के लिए गई. इसी दौरान चाबी के पास एक बिल में पहले से मौजूद विषैला सांप ने उसे डस लिया. दर्द होने पर वह अपनी बहन से बोली, तो बहन गांव के ही एक झाड़-फूंक करने वाले ओझा के पास ले गई.
ओझा ने झाड़-फूंक किया और उसके बाद जब राहत नहीं मिला, तो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा. ऐसे में परिजन उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल आनन-फानन में लेकर पहुंचे, जंहा डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया.
मृतक महिला की पहचान वारिसनगर प्रखंड के छतनेश्वर निवासी मोहम्मद गुलाब की पुत्री रोजाना खातून के रूप में हुई है. मृतक महिला के दो बच्चे हैं और उनके पति परदेस में रहकर मजदूरी करते हैं. मौत की खबर मिलने के बाद परिजन खूब रो रहे हैं.
यह भी पढ़ें: 'आपलोग एक ब्राह्मण के साथ गलत कर रहे हैं', पटना सिटी में देर रात बरपा हंगामा