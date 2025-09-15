Samastipur News: अस्पताल में महिला को एक सप्ताह तक बनाया गया बंधक, RJD विधायक ने कराया मुक्त, जानें क्या है मामला?
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2922912
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: अस्पताल में महिला को एक सप्ताह तक बनाया गया बंधक, RJD विधायक ने कराया मुक्त, जानें क्या है मामला?

Samastipur News: समस्तीपुर शहर में स्थित निजी अस्पताल ‘यूनिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल’ में एक प्रसव पीड़ा में आई मरीज को आर्थिक लालच के चलते बंधक बनाकर रखा. परिजनों ने अपनी भैंस बेचकर और चंदा इकट्ठा करके हजारों रुपये का भुगताम किया फिर भी मरीज को नहीं छोड़ा. आरजेडी विधायक ने की मदद.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 15, 2025, 12:46 PM IST

Trending Photos

आरजेडी विधायक, अख्तरुल इस्लाम शाहीन
आरजेडी विधायक, अख्तरुल इस्लाम शाहीन

Samastipur News: समस्तीपुर शहर के मोहनपुर रोड में स्थित निजी अस्पताल ‘यूनिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल’ में आर्थिक लालच के चलते एक महिला मरीज को लगभग एक सप्ताह तक बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया. 

जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पंचायत के डढ़िया बेलार के निवासी  सुमन देवी को 2 सितंबर को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तीन दिन बाद उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. बेहतर इलाज के लिए बच्चों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन दोनों का दुर्भाग्यवश निधन हो गया.

इस दुखद घटना के बावजूद अस्पताल प्रबंधक ने सुमन देवी का इलाज जारी रखते हुए आर्थिक शोषण शुरू कर दिया. परिजनों ने अपनी भैंस बेचकर और चंदा इकट्ठा करके लगभग 90 हजार रुपये भुगतान किए, लेकिन फिर भी मरीज को अस्पताल से नहीं छोड़ा गया. अस्पताल प्रबंधक लगातार पैसों के लिए दबाव बनाता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं: राजगीर स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की संदिग्ध मौत, परिवार बोला- पिटाई से गई जान

लाचार होकर परिजनों ने यह मामला आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के सामने रखा. विधायक ने पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर मरीज को मुक्त कराया और उसे सदर अस्पताल में सुरक्षित इलाज के लिए भर्ती कराया.

विधायक ने घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिले में दर्जनों निजी अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं. सुविधाओं की कमी, चिकित्सकों की अनुपस्थिति और लापरवाही के कारण मरीजों की जान खतरे में है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे गैर-पंजीकृत अस्पतालों को बंद किया जाना चाहिए.

इनपुट: मनटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar samastipur news

Trending news

bihar samastipur news
अस्पताल में महिला को एक सप्ताह तक बनाया गया बंधक, RJD विधायक ने कराया मुक्त
Bettiah Cyber Crime
सावधान! जिलाधिकारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगी की कोशिश
Minister Jibesh Kumar
मंत्री जीवेश कुमार पर YouTuber की पिटाई का आरोप, तेजस्वी बोले- ऐसे मंत्री...
hazaribagh news
हजारीबाग एनकाउंटर में तीन बड़े नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी था माओवादी सहदेव सोरेन
pm modi bihar
PM Modi Bihar Visit Live: चुनावी साल में आज 7वीं बार बिहार आ रहे PM मोदी, पूर्णिया से साधेंगे बिहार चुनाव, सियासत हाई
Tejashwi Yadav
'जोर-जोर से जंगलराज-जंगलराज कहिए...', PM मोदी के आगमन से पहले तेजस्वी यादव का ट्वीट
Bihar News
जिउतिया पर्व की खुशियां मातम में बदलीं, कई जिलों में हुए बड़े हादसे, देखें रिपोर्ट
Hajipur News
हाजीपुर: बिहार पुलिस की STF टीम पर हमला, कुख्यात अपराधी कृष्ण मुरारी को पकड़ने गए थे
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुरः जीविका दीदियों संग बड़ा फर्जीवाड़ा, भाई-बहन ने गबन किए ₹1 करोड़ 90 लाख
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, एंबुलेंस कर्मियों का मानदेय 540 रुपये करने का किया ऐलान
;