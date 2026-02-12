Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: समस्तीपुर में पुलिस पर महिलाओं ने किया हमला, बचाव में पुलिसकर्मियों ने तानी पिस्टल, जबरदस्त बवाल

Samastipur Crime News: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव में पुलिस जब नामजद आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगी, तभी महिलाओं ने लाठी-डंडों के साथ पुलिस की गाड़ी घेर ली.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:11 AM IST

Attack On Samastipur Police: बिहार में पुलिस पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव से सामने आया है. यहां बुधवार (11 फरवरी) को पुलिस को एक आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा. महिलाओं ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया. बचाव में पुलिस को भीड़ पर पिस्टल ताननी पड़ी. घटना के संबंध में बताया गया है कि मारपीट के एक मामले में नामजद आरोपी राजेश कुमार उर्फ झामा को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को परिजनों और गांव की महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा.

पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर जब टीम वाहन से थाना ले जाने लगी, तभी घर की महिलाएं और कुछ युवतियां लाठी-डंडे के साथ सड़क पर उतर आईं और गाड़ी को घेर लिया. उन्होंने आरोपी को वाहन से उतारने का प्रयास किया. जिस वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद दरोगा राहुल कुमार ने अपनी पिस्टल निकालकर सख्ती दिखाई. इसके बाद पुलिस टीम किसी तरह वाहन को वहां से निकालने में सफल रही और आरोपी को सुरक्षित थाना ले जाया गया. 

ये भी पढ़ें- 'कोचिंग बंद करो, वरना गोली मार दूंगा', गुरु रहमान को सरेआम जान से मारने की धमकी

इस मामले में दारोगा ने बताया कि विरोध के दौरान पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करने की भी कोशिश की गई .गिरफ्तार आरोपी मुफस्सिल थाना कांड संख्या 6/26 में नामजद है. उस पर आरोप है कि 4 जनवरी को रहमतपुर स्थित एक जूता-चप्पल दुकानदार के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल लड़की कर दिया था. इस मामले में आरोपी समेत कुल सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी.उसी मामले में गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी पुलिस .वही घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

उधर समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर गांव से पुलिस ने एक विवाहिता का फंदे से लटका शव उसके घर से बरामद किए है. मृतका की पहचान गांव के राम अनुज चौधरी की पुत्रवधू और दरभंगा जेल के सहायक कारधीक्षक नंदू चौधरी की पत्नी श्वेता कुमारी (28) के रूप में हुई है. घटना के संबंध में ससुराल पक्ष ने पुलिस को बताया है कि पति-पत्नी के बीच चल रहे कथित विवाद को लेकर श्वेता (मृतका) ने अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

रिपोर्ट- मंटून रॉय

Samastipur News

