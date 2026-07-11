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वृंदावन से ज्यादा कमाई का लालच देकर समस्तीपुर लाया, नाबालिग से किया रेप, आरोपी रेलवे स्टेशन से दबोचा गया

Samastipur News: उत्तर प्रदेश के वृंदावन से बहला-फुसलाकर समस्तीपुर लाई गई लड़की के साथ रेप किया गया. समस्तीपुर आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jul 11, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:50 PM IST
वृंदावन से ज्यादा कमाई का लालच देकर समस्तीपुर लाया, नाबालिग से किया रेप, आरोपी रेलवे स्टेशन से दबोचा गया
Image Credit: (Z News) यूपी से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर युवक समस्तीपुर ले गया और दुष्कर्म कियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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