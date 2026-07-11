/वृंदावन से ज्यादा कमाई का लालच देकर समस्तीपुर लाया, नाबालिग से किया रेप, आरोपी रेलवे स्टेशन से दबोचा गया

रेलवे स्टेशन पर बच्ची के साथ युवक को घूमते हुए आरपीरफ ने देखा, तो आरोपी और बच्ची को ले जाकर पूछताछ की गई, उसके बाद मामले का खुलासा हुआ. बच्ची ने बताया कि उसके साथ गलत किया गया है. निजी संस्था के कार्यकर्ता चंचल कुमारी ने बताया कि इस घटना को लेकर जीआरपी ने उनके संस्था को खबर दिया. उसके बाद में जीआरपी थाने पहुंचकर बच्ची के साथ मेडिकल परीक्षण कराने सदर अस्पताल पहुंची है. उन्होंने बताया कि बच्ची को फिलहाल निजी संस्था में रखा जाएगा. उसके बाद इसके परिजनों को जानकारी दी जाएगी.