/समस्तीपुर में घर से बुलाकर प्रविंदर को तलवार से काटा, DMCH में तोड़ा दम, 6 गिरफ्तार

घटना के संबंध में मृतक के मां रीता देवी का बताया कि गांव के ही एक कारपेंटर के पुत्र को चंदेश्वर सहनी के संबंधी ने मोटर साइकिल से ठोकर मार दी थी. जिसके बाद उनका पुत्र प्रवीण मुआवजा को लेकर उक्त युवक पर दबाव बनाया था. इस दौरान मारपीट की घटना भी हो गई थी, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया था. शनिवार रात उनके पुत्र को गांव का ही नीरज कुमार बुलाकर गांव के महामाया स्थान पर ले गया, जहां पूर्व से पहुंचे लोगों ने पहले लोहे के रॉड से उनके पुत्र की पिटाई की, फिर तलवार से शरीर पर हमला किया गया. युवक के चीखने चिल्ले पर लोगों की भीड़ जुटी तो उसे उठाकर कल्याणपुर पीएचसी ले गए. यहां से उसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया. उपचार के दौरान रविवार (5 जुलाई, 2026) दोपहर उसकी मौत हो गई. युवक के मौत की सूचना मिलते ही गांव में परिवार के लोगों के बीच कोहराम मच गया. वहीं, गांव में दो गुटों के बीच तनाव भी देखा जा रहा है.