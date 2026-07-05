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समस्तीपुर में घर से बुलाकर प्रविंदर को तलवार से काटा, DMCH में तोड़ा दम, 6 गिरफ्तार

Samastipur News: समस्तीपुर में मुआवजा मांगने पर घर से बुलाकर तलावार से प्रहार कर युवक को जख्मी कर दिया गया. घायल युवक की दरभंगा में इलाज के दौरान मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:03 PM IST
समस्तीपुर में घर से बुलाकर प्रविंदर को तलवार से काटा, DMCH में तोड़ा दम, 6 गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) युवक की हत्या पर रोते परिजनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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