/समस्तीपुर में घर से बुलाकर प्रविंदर को तलवार से काटा, DMCH में तोड़ा दम, 6 गिरफ्तार

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समस्तीपुर जिले के चकमहेसी थाने के बेलसंडी गांव के महामाया स्थान के पास एक युवक को साजिश के तहत बुलाकर तलवार से प्रहार कर हत्या कर दी गई. युवक की पहचान गांव के प्रविंदर उर्फ प्रवीण कुमार के रूप में की गई है. शव का पोस्टमॉर्टम दरभंगा डीएमसीएच में कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.
घटना के संबंध में मृतक के मां रीता देवी का बताया कि गांव के ही एक कारपेंटर के पुत्र को चंदेश्वर सहनी के संबंधी ने मोटर साइकिल से ठोकर मार दी थी. जिसके बाद उनका पुत्र प्रवीण मुआवजा को लेकर उक्त युवक पर दबाव बनाया था. इस दौरान मारपीट की घटना भी हो गई थी, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया था. शनिवार रात उनके पुत्र को गांव का ही नीरज कुमार बुलाकर गांव के महामाया स्थान पर ले गया, जहां पूर्व से पहुंचे लोगों ने पहले लोहे के रॉड से उनके पुत्र की पिटाई की, फिर तलवार से शरीर पर हमला किया गया. युवक के चीखने चिल्ले पर लोगों की भीड़ जुटी तो उसे उठाकर कल्याणपुर पीएचसी ले गए. यहां से उसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया. उपचार के दौरान रविवार (5 जुलाई, 2026) दोपहर उसकी मौत हो गई. युवक के मौत की सूचना मिलते ही गांव में परिवार के लोगों के बीच कोहराम मच गया. वहीं, गांव में दो गुटों के बीच तनाव भी देखा जा रहा है.
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बनाए गए चंदेश्वर सहनी, संजन सहनी, कुंदन सहनी, सावन सहनी, दीपक सहनी और नीरज राय को गिरफ्तार कर लिया है. जिसे अब जेल भेजा जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस की फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंचे कर मामले की जांच में जुटी हुई है.
घटना के संबंध में सदर डीएसपी -2 संजय कुमार ने कहा कि साजिश के तहत युवक को घर से बुलाकर लोहे के रॉड और तलवार से प्रहार कर युवक को जख्मी कर दिया गया था. डीएमसीएच में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
इस मामले में मृतक की भाभी राजनंदनी कुमारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है. 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के पीछे गांव में हुए सड़क हादसे का विवाद बताया जा रहा है.