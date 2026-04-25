समस्तीपुर का युवक मुंबई में गिरफ्तार, गुजरात ATS ने मुर्शीद पर लगाया ISI से जुड़ने का आरोप, गांव में सनसनी

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिउरा गांव में इन दिनों भारी हलचल और सन्नाटा पसरा हुआ है. वजह है गांव के एक युवक, मुर्शीद जहीर अख्तर शेख की मुंबई से हुई गिरफ्तारी. 22 अप्रैल को गुजरात एटीएस (ATS) ने मुंबई में छापेमारी कर मुर्शीद को दबोचा है. उस पर बेहद संगीन आरोप हैं. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अन्य आतंकी संगठनों के संपर्क में रहना और उनके लिए काम करना. जैसे ही यह खबर गांव पहुँची, हर कोई दंग रह गया. एक तरफ जांच एजेंसियां उसे संदिग्ध मान रही हैं, तो दूसरी तरफ उसका परिवार और ग्रामीण इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

शिउरा गांव स्थित मुर्शीद का घर किसी भी आम ग्रामीण घर जैसा ही है. चार कमरों का यह मकान, जिसकी छत पर अल्बेस्टर लगा है, एक सामान्य जीवनशैली की कहानी कहता है. उसके बुजुर्ग पिता मोहम्मद जाहिद आज भी खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि घर के अन्य सदस्य सिलाई और छोटे-मोटे कार्यों में लगे रहते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस परिवार का आज तक किसी से कोई विवाद नहीं रहा और न ही कभी कोई पुलिस केस सामने आया. यही कारण है कि 'आतंकी कनेक्शन' जैसी बात सुनकर गांव के लोग हैरान हैं और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

मुर्शीद के पिता मोहम्मद जाहिद ने बताया कि उन्हें बेटे की गिरफ्तारी की खबर मोबाइल पर चल रहे समाचारों से मिली. उन्होंने भारी मन से बताया कि मुर्शीद उनके चार बेटों और तीन बेटियों में सबसे छोटा है. पिता के अनुसार, मुर्शीद मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है और उसका इलाज भी कराया गया था. उन्होंने बताया कि उनका एक अन्य बेटा मोनाजिर मुंबई में बिरयानी की दुकान चलाता है. पिछले साल ही मुर्शीद को मुंबई भेजा गया था ताकि वह अपने भाई के साथ रह सके. पिता ने सवाल उठाया कि जो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो, वह किसी अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के लिए कैसे काम कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुर्शीद की मां बरहत खातून अपने बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुनकर बदहवास हैं. उन्होंने बताया कि महज 15 दिन पहले ही मुर्शीद से उनकी फोन पर बात हुई थी. तब उसने परिवार का हालचाल पूछा था और कहा था कि अभी काम की अधिकता के कारण वह भाई के पास ही रुकेगा और कुछ समय बाद घर आएगा. मां का कहना है कि उनका बेटा आतंकी नहीं हो सकता. वहीं, स्थानीय पुलिस ने भी गांव पहुँचकर छानबीन की है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि मुर्शीद के परिवार पर पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और गांव में उनकी छवि एक शांत परिवार की रही है.

ये भी पढ़ें- कटिहार: ‘तालिबानी सजा’ का सच, मस्जिद में चोरी नहीं, पिता की शिकायत पर हुई थी मारपीट

मुर्शीद की गिरफ्तारी के बाद अब पूरा मामला गुजरात एटीएस के हाथ में है. एटीएस का दावा है कि उसके पास मुर्शीद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो उसे संदिग्ध संगठनों से जोड़ते हैं. हालांकि, पटोरी पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी परिवार की पृष्ठभूमि खंगाल रहा है. अब तक की जांच में घर पर किसी संदिग्ध गतिविधि की बात सामने नहीं आई है. फिलहाल, शिउरा गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग यह जानना चाहते हैं कि मुंबई की एक बिरयानी दुकान पर काम करने वाला सीधा-सादा दिखने वाला युवक आखिर एटीएस के रडार पर कैसे आ गया.