/ताश खेलने के बहाने बुलाकर मार दी गोली: समस्तीपुर में युवक की मौत के बाद भारी हंगामा, 3 घंटे तक ठप रहा ताजपुर रोड

राज्य चुनें
Samastipur News: समस्तीपुर में सोमवार को अपराधियों ने गिट्टी-बालू कारोबार से जुड़े एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. जहां देर रात युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम निवासी स्वर्गीय धीरेंद्र सिंह के 30 वर्षीय पुत्र सोनू सिंह के रूप में की गई. बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने उसे आनन-फानन में इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देख उसे रेफर कर दिया. जहां देर रात इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई.
हत्या के विरोध में मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने ताजपुर-समस्तीपुर के बीच सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया. इस दौरान लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की, जिससे दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही कर्पूरीग्राम, ताजपुर और मुफ्फसिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.
मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. आक्रोशित लोग हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने और फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे. मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए. करीब 3 घंटे बाद सड़क से जाम हटाया गया. मृतक की मां का कहना है कि सोनू कुमार को कल घर से बुलाकर ताश खेलने के लिए गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया था. फिर उन्हीं लोगों ने उसे गोली मार दी. स्टेशन के समीप गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई.
घटना के संबंध में पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि कल से ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है. परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस इसी आधार पर काम कर रही है. पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश, व्यावसायिक विवाद या कोई अन्य कारण है. गोलीबारी में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.