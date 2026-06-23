/ताश खेलने के बहाने बुलाकर मार दी गोली: समस्तीपुर में युवक की मौत के बाद भारी हंगामा, 3 घंटे तक ठप रहा ताजपुर रोड

Samastipur News: समस्तीपुर में सोमवार को अपराधियों ने गिट्टी-बालू कारोबार से जुड़े एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. जहां देर रात युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम निवासी स्वर्गीय धीरेंद्र सिंह के 30 वर्षीय पुत्र सोनू सिंह के रूप में की गई. बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने उसे आनन-फानन में इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देख उसे रेफर कर दिया. जहां देर रात इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई.