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ताश खेलने के बहाने बुलाकर मार दी गोली: समस्तीपुर में युवक की मौत के बाद भारी हंगामा, 3 घंटे तक ठप रहा ताजपुर रोड

Samastipur News: समस्तीपुर में गिट्टी-बालू कारोबारी सोनू सिंह की गोली मारकर हत्या के बाद बवाल मच गया.आक्रोशित लोगों ने ताजपुर-समस्तीपुर मार्ग जाम कर आगजनी की. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:20 PM IST
ताश खेलने के बहाने बुलाकर मार दी गोली: समस्तीपुर में युवक की मौत के बाद भारी हंगामा, 3 घंटे तक ठप रहा ताजपुर रोड
Image Credit: ZEE MEDIA

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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