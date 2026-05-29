समस्तीपुरः कोई विवाद नहीं था तो क्यों चचेरे भाई ने कर दी सूरज की हत्या? घर में घुसकर मारीं 3 गोलियां

Samastipur Murder: समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दादापुर वार्ड संख्या-6 में एक युवक की घर में घुसकर गोली मार दी गई. कातिल ने युवक को तीन गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्यारा चचेरा भाई बताया जा रहा है.
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Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले से एक दिल-दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्यारा मृतक का चचेरा भाई बताया जा रहा है. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दादापुर वार्ड संख्या-6 की है. बताया जा रहा है कि आज (शुक्रवार, 29 मई) की सुबह घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान भोला राय के बेटे सूरज कुमार (30 वर्षीय) के रूप में हुई है. युवक को तीन गोलियां मारी गईं. हत्या का आरोप उसके ही चचेरे भाई गणेश कुमार पर लगाया गया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
पीड़ित परिजनों के अनुसार, सूरज कुमार कोलकाता में शटरिंग का काम करता था और दो दिन पहले ही घर लौटा था. आज सुबह करीब छह बजे वह घर में सोकर उठा ही था कि आरोपी गणेश कुमार पिस्तौल लेकर घर में घुस गया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. तीन गोली लगने से सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक आरोपित मौके से फरार हो चुका था. घायल सूरज को आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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मृतक का एक छोटा बच्चा भी है. मृतक की पत्नी साधना कुमारी ने बताया कि उनके पति का किसी से कोई विवाद नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि गणेश कुमार ने अचानक घर में घुसकर गोली चला दी. आरोपी गणेश कुमार शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी गणेश ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था.
इधर, मामले को लेकर एएसपी संजय पांडे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद की बात सामने आई है. हत्या का आरोप मृतक के चचेरे भाई पर लगा है. पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. उन्होंने बताया कि मृतक युवक दूसरे प्रदेश में काम करता था और दो दिन पहले ही घर लौटा था.