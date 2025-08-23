सरायकेला में बड़ा हादसा, कच्चा मकान ढहा, एक ही परिवार के 10 लोग मलबे में दबे
सरायकेला में बड़ा हादसा, कच्चा मकान ढहा, एक ही परिवार के 10 लोग मलबे में दबे

Seraikela Latest News: सरायकेला में लगातार हो रही बारिश से बड़ा हादसा हो गया. जिले में मिट्टी से बना एक कच्चा मकान गिर गया, जिसके मलबे में एक ही परिवार के 10 लोग दब गए.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 23, 2025, 11:58 AM IST

सरायकेला मे हुआ बड़ा हादसा
सरायकेला मे हुआ बड़ा हादसा

Seraikela News: सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत डांडू गांव में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ. मिट्टी से बना एक कच्चा मकान भरभराकर गिर पड़ा, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोग मलबे में दब गए. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया और गांव में मातम का माहौल है.

घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से उन्हें राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. ताजा जानकारी के मुताबिक, डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सात घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया.

अधिकारियों ने लिया जायजा
घटना की जानकारी मिलने पर राजनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी मलाय कुमार, झामुमो के केंद्रीय सदस्य बिसु हेंब्रम और गोविंदपुर पंचायत के मुखिया सोनराम टुडू घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने हादसे की विस्तृत जानकारी ली और प्रभावित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

भारी बारिश से दहशत
गांववालों का कहना है कि लगातार हो रही भारी बारिश से कच्चे मकान कमजोर हो चुके हैं. डांडू गांव का यह मकान भी बारिश का दबाव झेल नहीं पाया और भरभराकर गिर गया. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो और भी कच्चे मकान गिर सकते हैं. डांडू गांव की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ग्रामीण इलाकों में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा

