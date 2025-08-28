Jharkhand News: नौकरी के नाम पर 200 से अधिक युवक ठगे गए, चार आरोपी हिरासत में
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2900123
Zee Bihar JharkhandJH Saraikela-Kharsawan

Jharkhand News: नौकरी के नाम पर 200 से अधिक युवक ठगे गए, चार आरोपी हिरासत में

Jharkhand News: झारखंड में नौकरी के नाम पर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है. सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल कपाली ओपी क्षेत्र में फर्जी कंपनी चला रहे चार युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जांच की जा रही है. कितने युवकों से ठगी हुई है और किन-किन लोगों की संलिप्तता है, इसका पता लगाया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:03 PM IST

Trending Photos

झारखंड पुलिस
झारखंड पुलिस

Jharkhand News: झारखंड में नौकरी के नाम पर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है. सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल कपाली ओपी क्षेत्र में फर्जी कंपनी चला रहे चार युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. आरोप है कि पकड़े गए लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों के युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ रहे थे. जानकारी के मुताबिक, आरोपी कई दिनों से चांडिल के तमोलिया इलाके में सक्रिय थे. वे युवाओं से 30 से 35 हजार रुपये तक वसूलकर उन्हें कथित कंपनी में नौकरी लगाने का वादा करते थे.

पीड़ितों को तमोलिया बुलाकर प्रोडक्ट प्रचार के नाम पर जगह-जगह घुमाया गया, लेकिन न तो उन्हें तनख्वाह दी गई और न ही प्रोडक्ट स्तरीय निकला. गुरुवार सुबह ठगे गए युवकों ने स्थानीय लोगों से मदद मांगी. इसके बाद ग्रामीणों ने चार सुपरवाइजरों को पकड़कर पूछताछ की और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह ने सैकड़ों युवाओं से अवैध वसूली की है. ठगी के इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड बिहार का लखीसराय निवासी इनामुल हक बताया गया है. भुक्तभोगियों का कहना है कि पैसे लौटाने की मांग करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी.

ये भी पढ़ेंझारखंड पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 70 मोटरसाइकिल के साथ 4 गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जांच की जा रही है. कितने युवकों से ठगी हुई है और किन-किन लोगों की संलिप्तता है, इसका पता लगाया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि बेरोजगारी का फायदा उठाकर इस तरह के गिरोह लगातार सक्रिय हो रहे हैं और भोले-भाले युवाओं को फंसा रहे हैं.

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि ठीक 24 घंटे पहले ही जमशेदपुर पुलिस ने ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, जिसमें चार जालसाजों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand Crime News

Trending news

Jharkhand Crime News
Jharkhand News: नौकरी के नाम पर 200 से अधिक युवक ठगे गए, चार आरोपी हिरासत में
Land Records Bihar
Land Records Bihar:पूर्वजों का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा लें, नहीं तो होगी बहुत दिक्कत!
Munger News
मुंगेर पुलिस ने टिट्टू गैंग के तीन कुख्यात अपराधियों को दबोचा, पिस्टल-मोबाइल बरामद
Dhanbad News
Dhanbad News: दामोदर नदी में डूबीं 5 बच्चियां, करमा पूजा पर गई थी नहाने
Voter Adhikar Yatra
Explainer: वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी क्या 40-50 सीटों पर मान जाएगी कांग्रेस?
Hafizul hasan
अब झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
Jharkhand news
झारखंड के दो मंत्रियों को धमकी देने वाला युवक पटना से गिरफ्तार, मोबाइल बरामद
Jharkhand news
झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा
Motihari News
घुसपैठ की खबर के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, हाई अलर्ट पर एसएसबी
Bihar Weather
Bihar Weather: बिहार में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट
;