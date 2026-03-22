छपरा में दर्शनशास्त्र का महाकुंभ: जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का कल से आगाज, राज्यपाल करेंगे उद्घाटन

छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में 23 मार्च से अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन शुरू होने जा रहा है. तीन दिवसीय इस महाकुंभ का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा. आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. अधिवेशन में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विद्वान, प्राध्यापक, शोधार्थी एवं चिंतक भाग लेंगे. तीन दिनों तक अलग-अलग सत्रों में दर्शनशास्त्र के विविध विषयों पर विचार-विमर्श, शोध पत्रों की प्रस्तुति और बौद्धिक चर्चा होगी. इस दौरान समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा.

मुख्य मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती

विश्वविद्यालय परिसर में उद्घाटन सत्र के लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया-संवारा जा रहा है. आयोजन स्थल पर आगंतुकों के लिए बैठने, पेयजल, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है. प्रशासनिक स्तर पर लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके. राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मुख्य मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है.

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दिखेगा देशभर के बौद्धिक वर्ग का संगम

प्रशासन के अनुसार, राज्यपाल सुबह पटना से प्रस्थान कर सड़क मार्ग से छपरा पहुंचेंगे और उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे. उनके आगमन और प्रस्थान के दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं. कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. कुल मिलाकर, यह राष्ट्रीय अधिवेशन न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि छपरा के लिए भी एक गौरवपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जिसमें देशभर के बौद्धिक वर्ग का संगम देखने को मिलेगा.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह