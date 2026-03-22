Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3150011
Zee Bihar JharkhandBH Saran

छपरा में दर्शनशास्त्र का महाकुंभ: जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का कल से आगाज, राज्यपाल करेंगे उद्घाटन

अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का कल से आगाज होने जा रहा है. इसका आयोजन छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन करेंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 04:37 PM IST

Trending Photos

जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का कल से आगाज
जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का कल से आगाज

छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में 23 मार्च से अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन शुरू होने जा रहा है. तीन दिवसीय इस महाकुंभ का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा. आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. अधिवेशन में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विद्वान, प्राध्यापक, शोधार्थी एवं चिंतक भाग लेंगे. तीन दिनों तक अलग-अलग सत्रों में दर्शनशास्त्र के विविध विषयों पर विचार-विमर्श, शोध पत्रों की प्रस्तुति और बौद्धिक चर्चा होगी. इस दौरान समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा.

मुख्य मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती
विश्वविद्यालय परिसर में उद्घाटन सत्र के लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया-संवारा जा रहा है. आयोजन स्थल पर आगंतुकों के लिए बैठने, पेयजल, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है. प्रशासनिक स्तर पर लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके. राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मुख्य मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें: पूर्व जदयू नेता के.सी. त्यागी राष्ट्रीय लोक दल में शामिल, बोले- 'इसमें कुछ नया नहीं'

Add Zee News as a Preferred Source

दिखेगा देशभर के बौद्धिक वर्ग का संगम 
प्रशासन के अनुसार, राज्यपाल सुबह पटना से प्रस्थान कर सड़क मार्ग से छपरा पहुंचेंगे और उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे. उनके आगमन और प्रस्थान के दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं. कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. कुल मिलाकर, यह राष्ट्रीय अधिवेशन न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि छपरा के लिए भी एक गौरवपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जिसमें देशभर के बौद्धिक वर्ग का संगम देखने को मिलेगा. 

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

TAGS

70th National ConventionJai Prakash University

Trending news

70th National Convention
छपरा: जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का कल से आगाज
KC Tyagi Joins RLD
पूर्व जदयू नेता के.सी. त्यागी राष्ट्रीय लोक दल में शामिल, बोले- 'इसमें कुछ नया नहीं'
Chaiti Chhath Puja 2026 Grand Festival Begins in Jamui with Nahay Khay Markets Abuzz with Activity
जमुई में चैती छठ पूजा का नहाय-खाय के साथ शुभारंभ, बाजारों में रौनक
Begusarai News
Begusarai News: बेगूसराय में कुदरत का कहर; बेमौसम बारिश और आंधी से फसलें बर्बाद
Anant Singh
अनंत सिंह की रिहाई पर भव्य दावत का इंतजाम, 24 मार्च को बाढ़ जाएंगे 'छोटे सरकार'
Supaul News
सुपौल पुलिस पर सवाल! महिला पुलिसकर्मी की कथित आत्महत्या और गायब बच्चों का सुराग नहीं
Bihar Diwas 2026
Bihar Diwas: लालू से नीतीश तक, मसीहाओं के दौर में बिहार की बदहाली और उम्मीद का सफर
Bihar Crime News
समस्तीपुर में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, पटना में फिर अज्ञात शव मिलने से सनसनी
Begusarai News
बेगूसरायः महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत से हड़कंप, पति पर हत्या का आरोप
Madhubani News
तूफानी बारिश से कई एकड़ फसल बर्बाद, मधुबनी के किसानों ने सरकार से मांगी मदद