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बहन को पत्नी बनाकर मारा, दूसरी शादी रचाने वाला आरोपी पति गिरफ्तार

Saran Crime News: बिहार में एक शख्स ने अपनी मौसेरी बहन से शादी किया. इसके कुछ दिन बाद दूसरी शादी करने के लिए उसकी हत्या कर दी. फिर शव को बोरे में भरकर फेंका दिया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  RAKESH KUMAR SINGH|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 26, 2026, 01:41 PM IST

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मौसेरी बहन से शादी, फिर हत्या कर बोरे में फेंका शव (Photo-AI)
मौसेरी बहन से शादी, फिर हत्या कर बोरे में फेंका शव (Photo-AI)

Saran News: सारण और सिवान जिले से सामने आई यह घटना रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है. एक युवक ने अपनी ही मौसेरी बहन को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी की, फिर दहेज और दूसरी शादी की लालच में उसकी निर्मम हत्या कर शव को बोरे में भरकर हाईवे किनारे फेंक दिया. हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने धूमधाम से दूसरी शादी भी रचा ली. अब पूरे मामले का खुलासा होने पर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है.

कौन है पीड़िता?

मृतका की पहचान 23 वर्षीय आराध्या कुमारी के रूप में हुई है, जो सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के साहसा गांव निवासी दीपक कुमार साह की पत्नी थी. वह मूल रूप से सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के नयका बड़का बैजू टोला की रहने वाली थी.

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आराध्या छपरा शहर में बीए की पढ़ाई के साथ एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी और नगर थाना क्षेत्र के योगिनिया कोठी, दहियांवा टोला में किराए के मकान में रहती थी.

मौसेरे भाई से प्यार, फिर शादी

जानकारी के अनुसार, आराध्या और उसका मौसेरा भाई दीपक पहले से एक-दूसरे को जानते थे. दीपक का उसके पास आना-जाना था, जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मामला प्रेम संबंध तक पहुंच गया. बाद में दोनों ने शादी भी कर ली. परिवार को जब इसकी जानकारी हुई, तो अनिच्छा के बावजूद उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया.

दूसरी शादी के लिए रची खौफनाक साजिश

इधर, दीपक के परिवार वालों ने दहेज के लालच में उसकी दूसरी शादी तय कर दी. इसके बाद आरोपी ने अपनी पहली पत्नी आराध्या को रास्ते से हटाने की साजिश रची. बताया जा रहा है कि अप्रैल में दूसरी शादी से पहले दीपक छपरा आया और आराध्या को अपने साथ सिवान ले गया, जहां योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गई.

धारदार हथियार से हत्या, बोरे में भरकर फेंका शव

हत्या के बाद आरोपी ने आराध्या के शव को काटकर बोरे में भर दिया और सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के शहरकोला पंचायत के पास NH-227A किनारे फेंक दिया.

13 दिन बाद हुआ खुलासा

उधर, आराध्या के अचानक गायब होने पर उसके पिता ने नगर थाना में अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई. जांच के दौरान सिवान पुलिस को बोरे में बंद शव मिला, जिसकी पहचान आराध्या के रूप में हुई. करीब 13 दिन बाद शव बरामद होने के साथ ही पूरे मामले का खुलासा हो गया.

आरोपी गिरफ्तार, परिवार के अन्य सदस्य फरार

सिवान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति दीपक कुमार साह को गिरफ्तार कर लिया है. नगर थाना पुलिस ने भी उसे हिरासत में लेकर छपरा लाया है. मामले में आरोपी के परिवार के एक सदस्य को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य फरार बताए जा रहे हैं.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव

आराध्या के शव का पोस्टमार्टम छपरा सदर अस्पताल में कराया गया, जिसके बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया. घटना के बाद दोनों जिलों में सनसनी फैल गई है.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन प्यार की खौफनाक कहानीःखुशबू ने पति को छोड़ चुना फेसबुकिया प्रेमी तो मिला धोखा

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