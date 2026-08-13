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एकमा के पूर्व CO अमलेश कुमार पर गिरी गाज, लापरवाही और अनियमिता के आरोप में रोकी गई 3 वेतनवृद्धि

एकमा के पूर्व CO अमलेश कुमार पर लापरवाही और अनियमिता के आरोप में 3 वेतनवृद्धि रोक दी गई है. अमलेश कुमार वर्तमान में मेसकौर, नवादा के अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.

Written BySunny KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:42 PM IST
एकमा के पूर्व CO अमलेश कुमार पर गिरी गाज, लापरवाही और अनियमिता के आरोप में रोकी गई 3 वेतनवृद्धि
Image Credit: एकमा के पूर्व CO अमलेश कुमार पर गिरी गाज (फाइल फोटो)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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