/एकमा के पूर्व CO अमलेश कुमार पर गिरी गाज, लापरवाही और अनियमिता के आरोप में रोकी गई 3 वेतनवृद्धि

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सारण जिले के एकमा के पूर्व अंचलाधिकारी अमलेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन्हें संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतनवृद्धि (Salary increment) रोकने का दंड दिया है. 11 मार्च 2026 को अपर समाहर्ता, सारण की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय टीम ने एकमा अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के बाद अंचलाधिकारी अमलेश कुमार के खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आए. इनमें मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना और कार्यालय आने में विलंब, दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में FIFO यानी पहले आए आवेदन को पहले निपटाने के नियम का पालन नहीं करना और Pick & Choose के आधार पर आवेदनों का निष्पादन करने का आरोप शामिल था.
इसके अलावा परिमार्जन प्लस के तहत अंचलाधिकारी के लॉगिन पर 189 मामले लंबित रखने, मापी कार्य में पर्याप्त रुचि नहीं लेने और बड़ी संख्या में मामलों को लंबित रखने का भी आरोप लगाया गया. राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त 4085 आवेदनों में से महज 6 आवेदनों पर कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख विभागीय संकल्प में किया गया है. साथ ही, जमाबंदी से जुड़े मामलों में आदेश के बावजूद आवश्यक कार्रवाई नहीं करने और अंचल कार्यालय में संचालित पंजीयों को अद्यतन नहीं रखने का आरोप भी लगाया गया.
विभाग की ओर से अमलेश कुमार से इन आरोपों पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था. उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, लेकिन विभाग ने उनके जवाब को स्वीकार योग्य नहीं माना. इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर अमलेश कुमार की तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव के बिना रोकने का दंड दिया गया है. इसके साथ ही, उनके खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है. अमलेश कुमार वर्तमान में मेसकौर, नवादा के अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.