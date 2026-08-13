/एकमा के पूर्व CO अमलेश कुमार पर गिरी गाज, लापरवाही और अनियमिता के आरोप में रोकी गई 3 वेतनवृद्धि

सारण जिले के एकमा के पूर्व अंचलाधिकारी अमलेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन्हें संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतनवृद्धि (Salary increment) रोकने का दंड दिया है. 11 मार्च 2026 को अपर समाहर्ता, सारण की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय टीम ने एकमा अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के बाद अंचलाधिकारी अमलेश कुमार के खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आए. इनमें मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना और कार्यालय आने में विलंब, दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में FIFO यानी पहले आए आवेदन को पहले निपटाने के नियम का पालन नहीं करना और Pick & Choose के आधार पर आवेदनों का निष्पादन करने का आरोप शामिल था.