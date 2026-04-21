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AEDO Exam: छपरा में हाईटेक नकल की साजिश नाकाम, चप्पल में ब्लूटूथ और पेन में माइक्रोफोन के साथ पकड़ा गया परीक्षार्थी

छपरा के साधुलाल पृथ्वी चंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 20 अप्रैल को AEDO परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी रोहित कुमार को हाईटेक नकल करते हुए पकड़ा गया. आरोपी ने अपनी हवाई चप्पल में ब्लूटूथ और पेन में माइक्रोफोन छिपा रखा था. सघन तलाशी के दौरान पकड़े जाने के बाद उसे नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:22 PM IST

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चप्पल में ब्लूटूथ और पेन में माइक्रोफोन के साथ पकड़ा गया परीक्षार्थी
चप्पल में ब्लूटूथ और पेन में माइक्रोफोन के साथ पकड़ा गया परीक्षार्थी

बिहार के छपरा जिले से नकल का एक बेहद हैरान करने वाला और हाईटेक मामला सामने आया है. यहाँ आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) की परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को चोरी करने के अनोखे जुगाड़ के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताने के लिए अपनी चप्पल और कलम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपा रखे थे. हालांकि, केंद्र पर तैनात जांच टीम की सतर्कता की वजह से उसकी यह मंशा पूरी नहीं हो सकी और परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसकी पोल खुल गई.

यह पूरी घटना 20 अप्रैल की है, जो छपरा के साधुलाल पृथ्वी चंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर घटित हुई. परीक्षा में प्रवेश देने से पहले जब अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जा रही थी, तब सिवान निवासी रोहित कुमार नामक परीक्षार्थी पर अधिकारियों को संदेह हुआ. जब उसकी गहराई से जांच की गई, तो अधिकारी भी दंग रह गए. रोहित ने अपनी हवाई चप्पल के भीतर बड़ी चालाकी से ब्लूटूथ डिवाइस फिट किया था. इतना ही नहीं, उसके पास जो पेन था, उसमें माइक्रोफोन लगा हुआ था. उसकी योजना इन उपकरणों के जरिए परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे सहयोगियों से उत्तर पूछने की थी.

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जैसे ही इस हाईटेक नकल का खुलासा हुआ, परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया. केंद्र के अधिकारियों ने बिना देरी किए आरोपी रोहित कुमार को पकड़ लिया और इसकी सूचना स्थानीय नगर थाना पुलिस को दी. मौके पर पहुँची पुलिस ने चोरी के उपकरणों को जब्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है. अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या नकल के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट - राकेश कुमार सिंह

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