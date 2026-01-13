Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3073165
Zee Bihar JharkhandBH Saran

11 दिन का इंतजार और फिर मिली मौत की खबर! झाड़ियों में मिला शिवम का शव, पुलिस पर पथराव, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त

Chhapra News: अमनौर थाना क्षेत्र के मदरौली गांव से लापता 11 वर्षीय शिवम कुमार की हत्या का मामला सामने आया है. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. वहीं, शिवम की हत्या से आक्रोशित लोगों ने पुलिस की तीन गाड़ी को तोड़ डाला.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

अमनौर में लापता बच्चे की हत्या से आक्रोश, एनएच-722 जाम, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त
अमनौर में लापता बच्चे की हत्या से आक्रोश, एनएच-722 जाम, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त

Chhapra Crime News: सारण जिले के छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र के मदरौली गांव से लापता 11 वर्षीय शिवम कुमार की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. शिवम 31 दिसंबर से लापता था, जिसका शव 11 दिन बाद 11 जनवरी को गांव के ही एक झाड़ी से बरामद किया गया. बच्चे का सिर कुचला हुआ था, जिससे उसकी निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही है. वहीं, इस घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच-722 को जाम कर दिया और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया.

आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की तीन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया

दरअसल, शिवम के शव मिलने की खबर फैलते ही परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया. गुस्साए लोगों ने एनएच-722 पर भेलदी चौक के पास सड़क जाम कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की तीन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

एनएच-722 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं

सड़क जाम के कारण एनएच-722 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात कई घंटों तक पूरी तरह ठप रहा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डीएसपी नरेश पासवान और एसडीओ निधि राज पहुंचीं और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया.

दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाते हुए मामले की जांच तेज कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, हालांकि, प्रशासन हालात को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयासरत है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

यह भी पढ़ें: असामाजिक तत्वों ने कानून-व्यवस्था को दी चुनौती, धू-धू कर जलीं दो दुकानें

TAGS

Chhapra NewsBihar News

Trending news

MP Arun Bharti
चिराग पासवान के जीजा के दही-चूड़ा भोज में बवाल, कार्यकर्ताओं के बीच हो गई बहस और फिर
Chhapra News
11 दिन का इंतजार और फिर मिली मौत की खबर!झाड़ियों में मिला शिवम का शव, पुलिस पर पथराव
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर की 161 जीविका दीदियों ने बदली अपनी तकदीर, चूल्हे से कामयाबी तक का सफर
Bihar News
बिहार के बुजुर्गों की जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री की टेंशन खत्म! अब घर बैठे हो जाएगा काम
Bihar Cabinet Meeting
Bihar Politics: नीतीश कैबिनेट बैठक के 7 बड़े फैसले, जो बदलेंगे बिहार की तकदीर!
Union Minister Giriraj Singh
'दम है तो मुस्लिम इलाकों में जाकर दिखाएं', ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की चुनौती
Jharkhnad news
8 महीने बाद नाइजर से आए बगोदर के प्रवासी मजदूर, बंधक बनने की दर्दनाक कहानी आई सामने
nitin Nabin
नितिन नबीन को मिलेगा कांटों भरा ताज! BJP अध्यक्ष बनते ही सामने होंगी ये चुनौतियां
Bihar News
अब केसर की खुशबू से महक उठेगा बिहार, BAU के वैज्ञानिकों ने तैयार की नई तकनीक
Dahi Chuda Bhoj
मकर संक्रांति के दिन राबड़ी आवास पर नहीं होगा दही चूड़ा भोज का आयोजन