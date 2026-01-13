11 दिन का इंतजार और फिर मिली मौत की खबर! झाड़ियों में मिला शिवम का शव, पुलिस पर पथराव, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त

Chhapra News: अमनौर थाना क्षेत्र के मदरौली गांव से लापता 11 वर्षीय शिवम कुमार की हत्या का मामला सामने आया है. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. वहीं, शिवम की हत्या से आक्रोशित लोगों ने पुलिस की तीन गाड़ी को तोड़ डाला.
Chhapra Crime News: सारण जिले के छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र के मदरौली गांव से लापता 11 वर्षीय शिवम कुमार की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. शिवम 31 दिसंबर से लापता था, जिसका शव 11 दिन बाद 11 जनवरी को गांव के ही एक झाड़ी से बरामद किया गया. बच्चे का सिर कुचला हुआ था, जिससे उसकी निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही है. वहीं, इस घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच-722 को जाम कर दिया और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया.
आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की तीन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया
दरअसल, शिवम के शव मिलने की खबर फैलते ही परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया. गुस्साए लोगों ने एनएच-722 पर भेलदी चौक के पास सड़क जाम कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की तीन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया.
एनएच-722 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं
सड़क जाम के कारण एनएच-722 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात कई घंटों तक पूरी तरह ठप रहा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डीएसपी नरेश पासवान और एसडीओ निधि राज पहुंचीं और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया.
दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन
प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाते हुए मामले की जांच तेज कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, हालांकि, प्रशासन हालात को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयासरत है.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह
