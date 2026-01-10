Advertisement
Basant Panchami 2026: सारण में बंगाल के कलाकारों का जादू, ईको-फ्रेंडली प्रतिमाओं से सजेगा विद्या की देवी का दरबार

Basant Panchami 2026: सारण जिले में मां सरस्वती की मूर्तियों का निर्माण पूरे जोर-शोर से जारी है. कड़ाके की ठंड के कारण प्रतिमाएं समय पर सूख नहीं पा रही हैं, जिससे मूर्तिकारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बंगाल से आए कलाकार इको-फ्रेंडली तरीके से आकर्षक प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं, जिनकी बाजार में भारी मांग बनी हुई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:39 AM IST

सारण में बंगाल के कलाकारों का जादू, ईको-फ्रेंडली प्रतिमाओं से सजेगा विद्या की देवी का दरबार
सारण में बंगाल के कलाकारों का जादू, ईको-फ्रेंडली प्रतिमाओं से सजेगा विद्या की देवी का दरबार

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी को लेकर मां सरस्वती की प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य इन दिनों पूरे जोर-शोर से चल रहा है. सारण जिले के विभिन्न इलाकों में मूर्तिकार दिन-रात मेहनत में जुटे हुए हैं. हालांकि कड़ाके की ठंड ने उनके काम को मुश्किल बना दिया है. कम तापमान के कारण मिट्टी से बनी मूर्तियां समय पर सूख नहीं पा रही हैं, जिससे निर्माण प्रक्रिया धीमी हो गई है. बावजूद इसके कलाकार पूरी श्रद्धा और लगन के साथ मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमाओं को आकार देने में लगे हैं.

बंगाल के कलाकारों की खास भूमिका
हर वर्ष की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल से दर्जनों अनुभवी मूर्तिकार सारण जिले के कई बाजारों में लगभग दो महीने पहले ही पहुंच गए हैं. ये कलाकार यहां अस्थायी रूप से डेरा डालकर सैकड़ों की संख्या में मां सरस्वती की मूर्तियों का निर्माण करते हैं. बसंत पंचमी के दिन इन्हीं प्रतिमाओं की पूजा छात्र संगठनों, शिक्षण संस्थानों और पूजा पंडालों में पूरे विधि-विधान से की जाती है. बंगाल के कलाकारों की कला और अनुभव इन मूर्तियों में साफ झलकता है.

इको-फ्रेंडली प्रतिमाओं की बढ़ती मांग
इस बार भी मूर्तियों को पूरी तरह इको-फ्रेंडली तरीके से तैयार किया जा रहा है. मिट्टी, बांस, सूतली और प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर बनाई गई ये प्रतिमाएं न सिर्फ देखने में आकर्षक हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं. कलाकारों का कहना है कि आज भी लोगों की पहली पसंद मिट्टी से बनी प्रतिमाएं ही हैं. यही वजह है कि पीओपी की उपलब्धता के बावजूद मिट्टी की मूर्तियों की मांग सबसे अधिक बनी हुई है.

मौसम से परेशान
मौसम की बेरुखी के कारण कई मूर्तियां अभी अधपकी अवस्था में हैं, जिससे मूर्तिकारों की चिंता बढ़ गई है. ठंड और नमी के कारण रंग-रोगन और अंतिम रूप देने में देरी हो रही है. फिर भी कारीगरों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा और समय रहते सभी प्रतिमाएं तैयार हो जाएंगी. मौसम की मार झेल रहे इन कलाकारों के चेहरे पर थकान जरूर है, लेकिन आस्था और उम्मीद की चमक अब भी बरकरार है.

रिपोर्ट:राकेश कुमार सिंह

