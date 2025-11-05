Advertisement
Bihar Chunav 2025: सारण में 6 नवंबर को 3510 मतदान केंद्रों पर 108 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, प्रशासन सक्रिय

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर कल यानी गुरुवार (6 नवंबर) को मतदान होगा. जनता कल 1314 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी. इसी क्रम में सारण जिले के 10 विधानसभा सीटों पर जनता 108  प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:42 AM IST

Bihar Chunav 2025: सारण जिले के 10 विधानसभा सीटों पर 108 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को 29 लाख 10 हजार 309 मतदाता, 3510 मतदान केंद्रों पर करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तीसरी आंख भी निगरानी करेगी. सारण जिले के एकमा में 10 , मांझी में 12, बनियापुर में 8, तरैया में 14, मढ़ौरा मे 9, छपरा में 10, गरखां सुरक्षित में 13, अमनौर में 12, परसा में 12 और सोनपुर में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, कुल 108 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब 6 नवंबर को होगा.

माइक्रो आब्जर्बर की तैनाती
प्रशासन ने स्वक्ष और निष्पक्ष चुनाव के लिए FST 41 और SST 35 और QRT की 5 टीम विभिन्न विधानसभा में लगाया गया है. सभी 3510 मतदान केंद्रों पर 277 माइक्रो आब्जर्बर, 15 हजार 568 मतदान कर्मी लगाए गए हैं, 339 सेक्टर में सभी विधानसभा को बांटा गया है, सभी 3510 मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा सभी सीमावर्ती जिले पर 10 चेक पोस्ट बनाए गए हैं.

अब तक 20 प्राथमिकी दर्ज
एकमा, बनियापुर, छपरा और गरखां के जेपी विश्वविद्यालय को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है. तरैया, मढ़ौरा और अमनौर विधानसभा का डिस्पैच सेंटर आईटीआई मढ़ौरा को बनाया गया है, जबकि मांझी विधानसभा का डिस्पैच सेंटर राजेन्द्र कालेज, छपरा और परसा और सोनपुर विधानसभा का डिस्पैच सेंटर गोगल सिंह +2 हाई स्कूल को बनाया गया है. अब तक चुनाव में वाहन दुरुपयोग के मामले 4, अन्य मामले में 16, कुल 20 प्राथमिकी दर्ज की गई है. 

निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन सक्रिय
साथ ही, 13 देशी कट्टा 12 कारतूस जब्त किए गए हैं. इतना ही नहीं कुल 4024 अनुज्ञप्तिधारी (आधिकारिक अनुमति) के हथियार जब्त भी जब्त किए गए हैं, 93 के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की गई है. कुल 20 हजार 262 लोगों को बांड डाउन किया गया है, कुल 150 लोगों का डिस्टेंशन किया गया है, एनबीडब्ल्यू 543 का निष्पादन भी किया गया है. स्वक्ष और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह, छपरा

