'बिहारियों को घुसने नहीं देंगे...', बिना नाम लिए पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी ने कहा कि लालटेन वाले, पंजे वाले या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं. कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे.

PM Modi Public Rally: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं. इसके लिए छपरा में उन्होंने रैली को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि लालटेन वाले, पंजे वाले या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं. कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे. कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी, जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती हैं, खुश होकर तालियां बजा रही थी.

पीएम मोदी ने कहा कि उधर, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं. तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं और बिहार में राजद क्या करती है. इतना सारा कुछ हो रहा है राजद को सांप सूंघ जाता है. इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं. जिन लोगों ने अपने राज्य में बिहारियों को गालियां दीं, कांग्रेस ने उनको बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुला लिया.

पीएम मोदी ने कहा कि ये सब अचानक नहीं हुआ है. ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची-समझी साजिश के तहत हुआ है. कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार में चुनाव प्रचार में ला रही है. यह उदाहरण है कि कांग्रेस-आरजेडी की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है.

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र के साथ काम कर रही है. हम धरोहर को रोजगार से जोड़ रहे हैं. आप काशी या अयोध्या जाइए, वहां हुए विकास से श्रद्धालुओं की संख्य लगातार बढ़ रही है. इससे रिक्शा वाले, नाव वाले, होलट वाले, साड़ी बेचने वाले सब की कमाई बढ़ी है. अब यही काम एनडीए सरकार यहां दोहरा रही है. हमारी एनडीए सरकार यहां हरिहरनाथ कॉरिडोर बना रही है.

