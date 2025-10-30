Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2981550
Zee Bihar JharkhandBH Saran

'राजद को डुबोना चाहती है कांग्रेस', पीएम मोदी का बयान, बिहार की सियासत में भूचाल

Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है. यह बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची-समझी साजिश के तहत हुआ है. कांग्रेस चाहती है कि राजद का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो.'

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

PM नरेंद्र मोदी
PM नरेंद्र मोदी

Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी आज (30 अक्टूबर) मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनाव-प्रचार करने के लिए पहुंचे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी राजद का ज्यादा से ज्यादा नुकसान चाहती है. इसलिए उसने बिहार के चुनाव प्रचार में 'बिहार विरोधी नेता' को उतारा है. इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के कई नेताओं के बिहार की जनता को लेकर दिए बयानों को भी याद दिलाया. बिहार के छपरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'लालटेन (राजद) हो, पंजा वाले (कांग्रेस) हो या इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं.'

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने याद दिलाया, 'कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री (चरणजीत सिंह चन्नी) ने एक रैली में खुला ऐलान किया कि वे अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे. उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी (प्रियंका गांधी वाड्रा), जो संसद में बैठती हैं, खुश होकर ताली बजा रही थीं.' प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते हैं. तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं. लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'इतना सब कुछ हो रहा है, इस पर राजद को सांप सूंघ जाता है.'

'इस बार चुनाव में कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं'
छपरा की रैली में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं. कांग्रेस के जिन लोगों ने बिहार की जनता को गालियां दीं, उन लोगों को पार्टी ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बुला लिया है. उन्होंने कहा, 'यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है. यह बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची-समझी साजिश के तहत हुआ है. कांग्रेस चाहती है कि राजद का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो. इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार में प्रचार के लिए ला रही है. यह उदाहरण है कि बिहार में राजद-कांग्रेस की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है.'

'आपको अपने वोट की कीमत पहचाननी है'
पीएम मोदी ने बिहार में पहली बार वोट करने वाले नौजवानों से कहा, 'आपको अपने वोट की कीमत पहचाननी है. मैं आपको बताना चाहता ​हूं कि आपके माता-पिता के ए​क वोट ने बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाई और बिहार को सुशासन की ओर ले गए. ये आपके पिताजी और माताजी के वोट की ताकत थी, अब बारी आपकी है. अब आपके एक वोट से सुशासन को स​मृद्धि में बदलने का समय है.' उन्होंने कहा, 'बिहार के नौजवानों, मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं, 'आपका सपना ही मेरा संकल्प है'. नरेंद्र मोदी और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं. बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहे, इसके लिए भाजपा-एनडीए के इन सभी साथियों का विधानसभा जाना जरूरी है. इसलिए मैं इन सभी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आपके पास आया हूं.'

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025PM modi in bihar

Trending news

muzaffarpur news latest
जहां राजद-कांग्रेस पर जमकर बरसे PM मोदी, वह मुजफ्फरपुर किस बात के लिए ये फेमस
amit shah
'लालू यादव ने बिहार को अपराध का अड्डा बनाया था...', RJD पर अमित शाह का जोरदार अटैक
bihar chunav 2025
PM मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना का तंज, शाइना एनसी बोलीं- वो बच्चे हैं...
bihar chunav 2025
बिहार की राजनीति में 'महाभारत' का जिक्र,जीतन राम मांझी ने लालू को बताया 'धृतराष्ट्र'
bihar chunav 2025
महाराष्ट्र का जिक्र कर मुकेश सहनी ने बताया NDA को VIP की किस बात से तकलीफ, जानिए
pm modi bihar
पीएम मोदी के उतरते ही बदल गया बिहार चुनाव का माहौल! NDA खेमा खुशी से हुआ गदगद
bihar chunav 2025
'उन्हें शर्म आनी चाहिए', PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर भड़के चिराग
Jharkhand news
त्योहारों का सीजन खत्म शादियों का सीजन शुरू, जान लें जमशेदपुर परफेक्ट वैडिंग स्पॉट
bihar chunav 2025
क्या था चंपा विश्वास रेप केस? जिसका जिक्र कर पीएम मोदी ने दिलाई 'जंगल राज' की याद
bihar chunav 2025
'RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, रेट लिस्ट जारी किया है', जानिए PM की 10 बड़ी बातें