Bihar Chunav 2025: छपरा में तेजस्वी तो मुजफ्फरपुर में CM नीतीश जमकर चलेंगे शब्दों के बाढ़

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं. इसी क्रम में आज छपरा की 6 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव और मुजफ्फरपुर के गायघाट में सीएम नीतीश कुमार चुनाव-प्रचार करने वाले हैं. वे गायघाट की जनता से जदयू प्रत्याशी कोमल सिंह के लिए वोट मांगेंगे.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:18 PM IST

तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार
तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है. सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार करने में लगी हुई है. बिहार का महापर्व छठ भी अब खत्म हो चुका है. ऐसे में आज से फिर बिहार चुनाव में नेताओं की रैलियां होने वाली हैं. आने वाले दिनों में PM मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत सभी बड़े नेताओं की जनसभाएं होने वाली है. महागठबंधन भी अपनी रणनीति के तहत मैदान में उतरने को तैयार है. आज (28 अक्टूबर) तेजस्वी यादव छपरा जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबंधित करने वाले हैं. उसके बाद उनका साझा मंच 29 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिखेगा. राहुल और तेजस्वी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे. 

सीएम नीतीश भी करेंगे चुनाव-प्रचार
इतना ही नहीं आज (28 अक्टूबर) बिहार सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के गायघाट के बेरूआ एनएच के समीप दोपहर दो बजे चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं. वे गायघाट की जनता से JDU प्रत्याशी कोमल सिंह के लिए वोट मांगेंगे. इस दौरान उनके साथ JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं. 

'उनका विजन क्या है'
वही, इससे पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है. आज हम 'तेजस्वी प्रण पत्र' जारी करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं. हम चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे. उनके पास क्या योजनाएं हैं? उनका विजन क्या है और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे? हमने एक रोडमैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर वन बनाएंगे. वे केवल नकारात्मक बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं.'

'बदलाव के मूड में बिहार की जनता'
RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'आज हम लोग का चुनाव प्रचार है और हमें बिहार के हर जगह जाना है और इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में हैं, जो लोग बिहार से पलायन किए हुए जो रोजी-रोटी के बाहर गए हुए थे वो छठ में किस तरह से वापस आए वो आपने देखा होगा. ये देखकर पीड़ा हुई यही रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि 12000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे. लेकिन किस प्रकार से हमारे भाई-बहनें ट्रेनों में आए वो आपने देखा. लोग ठुस-ठुसकर ट्रेन में आए हैं. कहां गए इनके स्पेशल ट्रेन? इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है. ये अब चलने वाला नहीं है.' 

bihar chunav 2025

