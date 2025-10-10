Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2955506
Zee Bihar JharkhandBH Saran

Bihar Chunav 2025: एकमा में राजनीतिक हलचल तेज, जातीय समीकरण पड़ेंगे भारी या विकास की राह चुनेंगे मतदाता?

Bihar Chunav 2025: एकमा विधानसभा सीट, सारण जिले में स्थित, बिहार की राजनीति में हमेशा से ही अहम मानी जाती रही है. इस सीट पर जातीय समीकरण, सांस्कृतिक विरासत और विकास से जुड़े मुद्दे हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:38 AM IST

Trending Photos

एकमा विधानसभा सीट
एकमा विधानसभा सीट

Bihar Chunav 2025: बिहार की एकमा विधानसभा सीट को हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से एक अहम सीट के तौर पर देखा जाता है. हर चुनाव में यहां मुकाबला कड़ा और बेहद दिलचस्प रहता है और इस बार भी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं. एकमा विधानसभा सीट न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि यहां के जातीय समीकरण, सांस्कृतिक विरासत और विकास से जुड़ी चुनौतियां भी इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती हैं.

यह क्षेत्र सारण जिले में स्थित है और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. एकमा सामान्य श्रेणी की सीट है. इसमें एकमा और लहलादपुर सामुदायिक विकास खंड के साथ-साथ मांझी प्रखंड की नौ ग्राम पंचायतें और एकमा प्रखंड की तीन ग्राम पंचायतें शामिल हैं. यह सीट फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कब्जे में है. एकमा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और यादव समुदायों का प्रभाव माना जाता है, जो चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

1951 में पहली बार यहां चुनाव हुआ था, लेकिन इसके बाद सीट समाप्त कर दी गई. साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह सीट फिर से अस्तित्व में आई. 2010 में हुए चुनाव में मनोरंजन सिंह (धूमल सिंह) यहां से विधायक बने और 2015 में भी उन्होंने जीत दोहराई. हालांकि 2020 में जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद राजद के श्रीकांत यादव ने चुनाव जीतकर सीट अपने नाम की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'कभी कुकुरमुत्ता पार्टी कहते थे, आज भयभीत हैं...' जन सुराज प्रत्याशी का बड़ा बयान

एकमा शहर छपरा-सीवान रेलमार्ग पर स्थित है और सड़क मार्ग से भी आसपास के शहरी केंद्रों से जुड़ा हुआ है. यह क्षेत्र घाघरा और गंडक नदियों के उपजाऊ मैदान में स्थित है, जहां कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि है. धान, गेहूं, मक्का और दालें यहां की मुख्य फसलें हैं. क्षेत्र में कुछ लघु स्तर की चावल मिलें और ईंट भट्टे भी मौजूद हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास न होने के कारण यहां के युवाओं को रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं.

एकमा के भोरोहोपुर गांव में हर साल महावीरी झंडा मेला आयोजित होता है, जो स्थानीय ग्रामीण संस्कृति का प्रमुख उत्सव माना जाता है. यह परंपरा वर्षों पुरानी है और क्षेत्रवासियों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है. आगामी विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और क्या वाकई यहां विकास की नई राह खुलती है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar chunav 2025

Trending news

Bihar News
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन सक्रिय, जांच में 10 किलो गांजा बरामद
Ranchi News
राहुल दुबे गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़, साजन अंसारी और अमित गुप्ता को लगी गोली
Jharkhand news
Jharkhand News: गोड्डा पुलिस का एक्शन, गाड़ी लूटने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा
Bihar Chuanv 2025
'कभी कुकुरमुत्ता पार्टी कहते थे, आज भयभीत हैं...' जन सुराज प्रत्याशी का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन आज से शुरू, 06 नवंबर को डाले जाएंगे वोट
bihar chunav 2025
Bihar Election 2025 Live: पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया आज से, NDA में चिराग-मांझी सब सेट! महागठबंधन में नहीं सुलझ रहा पेंच
bihar chunav 2025
चुनाव से पहले चिराग के संभावित उम्मीदवार को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें कारण
Bagaha News
Bagaha: पुलिस टीम पर हमला करने के फरार आरोपी सलमान के घर की कुर्की जब्ती
jehanabad crime news
Jehanabad: निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते डाटा ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार
jehanabad crime news
Jehanabad: सनकी युवक ने दो भाइयों पर किया चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर