Bihar Chunav 2025: 'तेजस्वी नौकरी देने के साथ रेट लिस्ट भी जारी करें', राजीव प्रताप रूडी ने कसा तंज

छपरा के एकमा में हुई एनडीए की चुनावी सभा में राजीव प्रताप रूडी और जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. रूडी ने कहा कि तेजस्वी नौकरी देने की बात तो करते हैं, पर रेट लिस्ट जारी नहीं करते.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:54 PM IST

राजीव प्रताप रूडी
राजीव प्रताप रूडी

बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं. इसी क्रम में छपरा के एकमा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा.

राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने हर परिवार को नौकरी देने की बात तो कही है, लेकिन इसमें बहुत भ्रम है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए कि किस नौकरी के लिए कितने रुपए देने होंगे. ताकि लोग पहले से ही व्यवस्था कर लें. जब वह नौकरी के साथ रेट लिस्ट भी जारी कर देंगे, तब जनता को भरोसा हो जाएगा.”

इस सभा में जेडीयू के उम्मीदवार मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह के समर्थन में कई एनडीए नेता मंच पर मौजूद थे. छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित कई नेताओं ने जनता से अपील की कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में सहयोग करें. सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास और स्थिरता आई है, जिसे आगे भी जारी रखना है.

इसी बीच, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला. मांझी ने कहा कि “बिहार की जनता तेजस्वी यादव के माता-पिता का शासन देख चुकी है और जानती है कि वह भी उसी राह पर चलेंगे.” उन्होंने मगही की कहावत ‘बापे पूत पराते घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा-थोड़ा’ का जिक्र करते हुए कहा कि “तेजस्वी अपने पिता लालू यादव और माता राबड़ी देवी के शासन की ही छाया हैं.”

जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव के ‘जननायक’ कहे जाने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सच्चे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया. मांझी ने कहा कि “जो लोग खुद को जननायक कह रहे हैं, वे कर्पूरी ठाकुर और अति पिछड़ा समाज का अपमान कर रहे हैं. जननायक की उपाधि जनता देती है, खुद से घोषित नहीं की जाती.”

ये भी पढ़ें- भोजपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले- 'बिहार में NDA की लहर, सरकार बननी तय'

