अतिक्रमण पर 'प्रशासनिक प्रहार': सारण में सड़कों पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जों से मिली मुक्ति

Bihar News: बिहार में राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाकर सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य को लेकर सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाकर आम लोगों को जाम और असुविधा से राहत मिल सके. प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई के जरिए शहरों और बाजारों को व्यवस्थित करने की पहल तेज कर दी गई है.

इसी कड़ी में सारण जिले के तीनों अनुमंडलों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. सदर अनुमंडल के अंतर्गत छपरा शहर में बाजार समिति, प्रभुनाथ नगर और जोगिनिया कोठी से म्युनिसिपल चौक तक अनुमंडल पदाधिकारी की निगरानी में अभियान चलाया गया, जहां सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया.

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वहीं सोनपुर अनुमंडल में छपरा-हाजीपुर 4 लेन NH-19 के राइट ऑफ वे क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 30 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के अवैध संपर्क मार्ग हटाए गए. इनमें शीतल ग्रीन सिटी, बिग ड्रीम सिटी समेत कई ढाबे और होटल शामिल हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के NH से सीधा संपर्क लेना अवैध है, और इसी प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई. साथ ही, दोबारा अतिक्रमण न हो इसके लिए संबंधित थानों को लिखित निर्देश देकर जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मढ़ौरा अनुमंडल के तरैया बाजार में भी अनुमंडल पदाधिकारी की देखरेख में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जबकि पानापुर में अंचलाधिकारी की निगरानी में कार्रवाई की गई. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहरों और बाजारों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि लोगों को बेहतर और सुगम यातायात सुविधा मिल सके.