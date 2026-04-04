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गर्मियों की छुट्टियों में जाना है वैष्णो देवी तो अब नहीं होगी परेशानी! छपरा से जम्मू तवी के लिए चलेगी ट्रेन, चेक करें रुट और टाइम टेबल

Chhapra to Jammu Summer Special Train: अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में माता वैष्णो देवी जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. रेलवे ने छपरा से जम्मू तवी तक के लिए समर स्पेशन ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. आप ट्रेन का रुट और टाइम टेबल निचे खबर में पढ़ सकते हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:42 AM IST

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समर स्पेशल ट्रेन (फाइल फोटो)
समर स्पेशल ट्रेन (फाइल फोटो)

Chhapra to Jammu Summer Special Train: गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. समय वेकेशन (Bihar Summer Special Train) में ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है और वेटिंग लिस्ट की संख्या भी बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए रेलवे ने छपरा जंक्शन से जम्मू तवी के बीच एक विशेष साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इस ट्रेन के आने से बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को राहत मिलेगी. साथ ही, माता वैष्णो देवी के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए सीधा ऑप्शन भी मिलेगा.

देखें टाइम टेबल-
रेलवे द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार, गाड़ी संख्या 05193 हर सोमवार (6 अप्रैल से 13 जुलाई तक चलेगी) को दोपहर 14:00 बजे छपरा से प्रस्थान करेगी. अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन छपरा कचहरी (14:10), दिघवा दुबौली (15:32), थावे जंक्शन (16:35), पडरौना (18:08) और कप्तानगंज (19:30) होते हुए रात 20:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. इसके बाद बस्ती (21:56) और गोण्डा (23:15) रुकते हुए यह अगले दिन तड़के सीतापुर (03:00), शाहजहांपुर (04:58), बरेली (05:55) और मुरादाबाद (07:50) पहुंचेगी. आगे की यात्रा में यह लक्सर (09:44), रूड़की (10:12), सहारनपुर (11:20), यमुनानगर जगाधरी (11:57) और अम्बाला कैंट (12:50) पर रुकेगी. पंजाब के रास्ते में लुधियाना (14:23), जालंधर कैंट (15:25), पठानकोट कैंट (18:55) और कठुआ (19:30) होते हुए यह रात 23:00 बजे जम्मू तवी पहुंचेगी.

वापसी में गाड़ी संख्या 05194 प्रत्येक बुधवार (8 अप्रैल से 15 जुलाई तक चलेगी) को जम्मू तवी से रात 01:20 बजे प्रस्थान कर उसी रूट से वापस आएगी. यह ट्रेन कठुआ (02:20), पठानकोट कैंट (02:55), जालंधर कैंट (04:55) और लुधियाना (05:50) होते हुए सुबह अम्बाला कैंट (08:20), यमुनानगर जगाधरी (09:15) और सहारनपुर (10:40) पहुंचेगी. दोपहर बाद यह रूड़की (11:40), लक्सर (12:05), मुरादाबाद (15:25), बरेली (17:00), शाहजहांपुर (18:28) और सीतापुर (20:15) होते हुए रात को गोण्डा (23:25) पहुंचेगी. अंत में बस्ती (01:03), गोरखपुर (02:25), कप्तानगंज (03:30), पडरौना (04:10), थावे जंक्शन (05:30), दिघवा दुबौली (06:55) और छपरा कचहरी (08:33) पर रुकते हुए सुबह 09:15 बजे छपरा जंक्शन पहुंचेगी. 20 कोचों वाली यह विशेष ट्रेन 06 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक कुल 15 फेरे लगाएगी, जिससे गर्मियों की छुट्टियों में यात्रा करना बेहद आसान हो जाएगा.

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